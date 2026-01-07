輝達自駕AI模型 與傳統Level 2有何不同？L2++實現市區點到點智慧駕駛

輝達執行長黃仁勳表示將推出自動車平台率先導入賓士的ＣＬＡ系列，全球首輛L2++（自動駕駛等級），但L2++並非一般定義的自動駕駛分級制度，僅是車廠自行定義車款的方式，介於「輔助駕駛」與「自動駕駛」之間，距離真正的自動駕駛仍有差距。

據國際汽車工程師學會（SAE International）的分級，自動駕駛可以從Level 0至Level 5分為六個等級。Level 0就是傳統車輛，所有操控皆在駕駛人手上。Level 1車輛配備有ＡＣＣ（自動跟車系統）、ＡＥＢ（自動緊急煞車系統）或車道偏移輔助系統，但駕駛人無法放開方向盤。Level 2車輛則具備ＡＣＣ、ＡＥＢ與車道維持輔助系統，一旦進入特定道路開啟系統後，便能由系統維持住車輛前進，但車輛無法自動判斷前方路況變換車道，且遇到彎度較大的路線仍需由駕駛人接手。

到了Level 3以上，駕駛人的手就允許放開方向盤，甚至可以睡覺、滑手機等。Level 4車輛基本還能避免碰上突發狀況，駕駛人理論上不必擔心要接手車輛。Level 5就是全自動駕駛車輛，一上車就能放心休息，讓車輛把人送到目的地。

至於黃仁勳提到賓士ＣＬＡ車型的L2++，據了解，只是賓士內部的進階駕駛輔助分級，在ＳＡＥ標準中仍屬Level 2，但功能已遠超傳統Level 2系統，特別是實現「市區點到點智慧駕駛」能力。

目前，賓士首款搭載L2++技術的車型是全新發表的二○二六年式電動版ＣＬＡ，但能否在其他市場普及，仍主要取決於當地法規許可。目前在美國、中國大陸都可以看到無人計程車，但還只是實驗性質，一般消費者仍無法買到。