AI 教父黃仁勳開講 人氣保證

美國消費性電子展（CES 2026）開展前，輝達執行長黃仁勳5日的主題演講不僅再掀AI熱潮，去年首度亮相、以輝達技術打造的人形機器人「Blue」也再次粉墨登場，與黃仁勳親密並俏皮互動，為現場帶來歡笑聲，讓AI不再單純是數據，而是即將真實存在生活中。

「AI教父開講」，當然是人氣保證，吸引全球媒體、分析師及產業人士參與，不少人更是排隊數小時才順利進場。黃仁勳也沒讓聽眾們失望，不僅帶來機器人、自駕車等未來實際應用影片，也對未來實體AI應用完整勾勒出願景。

黃仁勳在演講中，再度請出人形機器人Blue，還打趣問候Blue出門前有沒有向「R2D2、C3PO報備」，引發全場一陣歡笑聲，讓AI不再只是投影片上冷冰冰的數據，更是真實存在於現實當中，未來更將走向全世界。

黃仁勳最後在演講的結尾更拋出一句話，「科技的本質並非炫耀技術，而是讓生活及產業變得更好」，定調實體AI未來的發展性。顯示輝達未來數年AI藍圖已經勾勒完成，靜待AI市場逐步成形，替人類帶來更美好的未來。