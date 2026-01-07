輝達攻自駕應用 讓你「放手開車」

輝達衝刺全新Rubin平台與機器人布局之際，同步在自駕車領域發力，5日推出AI自駕車平台Alpamayo開源模型，讓輝達AI也能讓駕駛「放手開車」的等級，賓士CLA將成為全球首批搭載該模型的車款，本季可望在美國上路，未來幾季將推展到其他地區，並將攜手全球車用供應鏈切入L4自駕研發市場。

輝達推出最新AI自駕車平台Alpamayo開源模型，並且現場秀出搭載Alpamayo的賓士車款在白天繁忙的美國舊金山市區，實現讓駕駛全程不握方向盤就能達到自動駕駛的應用。

輝達秀出的自駕車影片中顯示，搭載Alpamayo開源模型的車款在市區中面對各種複雜路況都能輕鬆應對，例如前車臨停或是面對複雜路口左右轉，加上偵測周遭行人並能安全閃避。

輝達執行長黃仁勳指出，輝達在當中導入了雙重技術架構，能負責駕駛車輛的核心決策，並可讓車輛持續深度學習進化，加上NVIDIA Halos以避免自駕系統失效，讓車輛能一直保持在安全駕駛範圍之內。

黃仁勳說，「它能帶來的成果相當驚人，自駕車不僅能照駕駛預期的路線行走，且反應相當自然」，關鍵原因就在於這是直接向人類學習。輝達在自駕車市場從模型訓練、模擬及驗證階段到落地應用，都仰賴大量的輝達DGX架構AI伺服器。