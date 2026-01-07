黃仁勳演講背板名單 營邦入列

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

輝達執行長黃仁勳美西時間5日搶先在美國消費性電子展（CES 2026）開展前發表專講，「黃仁勳演講背板明牌」成為另一個焦點，惟這次黃仁勳只秀出一次供應鏈名單，台廠僅伺服器機殼廠營邦（3693）一家入列。這也是營邦首度被黃仁勳欽點，將攜手強攻AI儲存市場商機。

黃仁勳這次僅在發表輝達全新次世代AI儲存平台NVIDIA BlueField-4時，秀出夥伴名單，惟供應鏈不像過往有中文名稱，市場一時找不出入列台廠，最終是在左下角發現營邦的英文名「AIC」在名單上，與IBM、HPE、IBM等國際重量大廠一起入列。

輝達最新NVIDIA BlueField-4是一種專為千兆級推論而設計的資料處理器，可加速並擴充代理型AI，能有效解決當前AI模型「無法有效連續性回答或推論用戶問題」的痛點，營邦則負責供應AI儲存系統機殼、機構件與系統整合的供應商。

營邦證實入列輝達夥伴，並宣布針對輝達全新AI儲存平台，推出全新F2032-G6 2U JBOF儲存系統，以支援NVIDIA BlueField-4。

營邦董事長梁順營表示，隨著資料需求以前所未有的速度成長，營邦以輝達生態系夥伴之姿，正全力投入以NVIDIA BlueField-4平台作為儲存控制核心的系統研發。

營邦不僅是輝達重要夥伴，也與超微合作，將在第2季將量產出貨搭載超微MI450的機櫃與機殼。

