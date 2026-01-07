輝達最新Rubin平台將問世 DRAM廠續享漲價紅利

經濟日報／ 特派記者蘇嘉維／拉斯維加斯5日電
輝達最新Rubin平台將問世，其對HBM4、LPDDR5X等DRAM需求可望是上一代Blackwell世代的三倍以上，美光、SK海力士等記憶體大廠持續加速搶攻這塊AI DRAM商機。圖為記憶體示意圖。 （路透）
輝達最新Rubin平台將問世，其對HBM4、LPDDR5X等DRAM需求可望是上一代Blackwell世代的三倍以上，美光、SK海力士等記憶體大廠持續加速搶攻這塊AI DRAM商機之餘，業界看好，隨著Rubin平台消耗DRAM量倍數增加，將使得市場供不應求盛況延續，華邦（2344）、南亞科（2408）等台灣DRAM廠仍將持續享有漲價紅利。

輝達5日釋出全新世代Rubin架構AI平台最新細節訊息，可支援的LPDDR5X、HBM4容量都是Blackwell架構的三倍，且CPU Vera將可最大支援1.5 TB的SOCAMM LPDDR5X記憶體，同時可提供1.2TB／s的LPDDR5X記憶體頻寬。

業界指出，SK海力士、美光今年DRAM產能都已被北美雲端服務供應商（CSP）全數包下，仍舊遠不及客戶所需位元容量，加上Rubin平台將衍生至少三倍的DRAM商機，以及HBM4堆疊到16層後，良率仍在六到八成水準之間，將讓DRAM產能耗損率遠追不上市場龐大缺口，進一步使DDR4／5、LPDDR4／5供給緊缺態勢延續，有利南亞科、華邦等台灣DRAM廠後市。

