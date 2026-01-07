輝達機器人大進擊 台達電、廣運…隱藏版贏家

輝達5日端出全套全新機器人基礎模型、模擬工具與邊緣運算硬體，要讓機器人的大腦更聰明，目標能如同人類般思考，並與人類真實互動，德商NEURA Robotics為首波採用指標企業之一，成為攜手輝達打造「像人類一般的機器人」的先鋒部隊。

NEURA Robotics是電源大廠台達電（2308）轉投資企業，並與自動化設備大廠廣運結盟合作，由廣運代理其所有機器人產品。

NEURA Robotics入列輝達最新聰明機器人夥伴，台達電、廣運同步搭上輝達進擊機器人大商機，成為隱藏版贏家。

黃仁勳高度看好機器人發展，強調「下一段旅程、下一個機器人時代，就是機器人本身。」。他表示，未來新世代AI將從代理式AI（Agentic Systems）走向實體AI，且真正落地應用時間已經不遠。未來AI不僅會有學習、理解，就好像人類一思考，更會與人類真實互動，「機器人的ChatGPT時刻已經到來」。

黃仁勳說，機器人將會是實體AI的實現方式，其中將結合訓練、推論及模擬等三大功能，且能應用在服務、工廠、物流、醫療等各種終端領域。

輝達並發表全套全新機器人基礎模型、模擬工具與邊緣運算硬體，展現其有意打造類似Android之於智慧手機作業系統的企圖心。輝達並宣布，上述新模型與硬體已獲得波士頓動力（Boston Dynamics）、卡特彼勒 、Franka Robots，以及NEURA Robotics等頂尖機器人企業採用。

輝達釋出的最新機器人夥伴中，表面上並無台廠，但實際上台廠早已洞燭機先，尤其NEURA Robotics更是與台達電、廣運有深厚關係，透過NEURA Robotics，大咬相關商機。

NEURA Robotics是台達電機器人布局重要一環，台達電於2024年底斥資1,000萬歐元取得其特別股，並共同開發機器人，銷售歐洲與北美客戶相關產品。

台達電表示，NEURA Robotics的技術能強化台達電智慧製造解決方案能力，包括台達電在世界各地的工廠，及為全球客戶提供的解決方案。台達電在關節模組領域已深耕超過十年，可提供關節所需的各種零組件，醞釀人型機器人產業相關布局。

廣運在2025年和NEURA Robotics簽署合作經銷協議，將聯手拓展台灣、泰國等多地的機器人應用版圖，搶攻新一波AI與人型機器人市場商機。

廣運將代理NEURA Robotics全部產品線，包括機器手臂、感知型手臂、家居型服務機器人及第三款人形機器人等。已洽談訂單中，將陸續貢獻營收。

廣運董事長謝明凱表示，廣運近年來積極布局AI及智慧自動化，投入研發感知系統、智慧生產線及機器人的協作平台。導入NEURA Robotics的旗艦產品，結合AI開發平台，能將機器人、操作工作人員及數據無縫接軌，打造完整的智慧製造生態鏈。

