快訊

F-16戰機夜訓墜海 飛行員跳傘逃生 海象不佳增救援難度

聽新聞
0:00 / 0:00

英特爾18A 處理器亮相 美國設計製造 首批搭載NB開放預購

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
英特爾執行長陳立武。英特爾／提供
英特爾執行長陳立武。英特爾／提供

CES 2026登場，英特爾的客戶端Intel Core Ultra系列3處理器也正式亮相，是首款採用英特爾18A製程打造的AI PC平台。外界認為，雖然18A製程主要是供英特爾自家產品使用，仍展現出與台積電（2330）同台競技的先進製造實力。

Intel Core Ultra系列3處理器強調美國設計與製造，支援超過200款PC設計，特別是透過嵌入式與工業應用認證，具備溫度耐受度更高，可預測效能表現，全天候運作等特色，適用於機器人、智慧城市、自動化、醫療等多元邊緣運算場景。

英特爾18A製程建置於其亞利桑那廠區的Fab 52新廠，採用RibbonFET環繞式閘極（GAA）電晶體架構，並首度導入PowerVia背部供電技術。

英特爾指出，首批搭載Intel Core Ultra系列3處理器的消費型筆電已於6日開放預購，1月27日在全球上市，更多產品會在今年上半年陸續推出。搭載Intel Core Ultra系列3處理器的邊緣運算系統，預計第2季起上市。

在Intel Core Ultra系列3處理器的行動處理器產品線中，Intel Core Ultra X9與X7處理器是為經常同時處理遊戲、內容創作與高生產力等工作負載的多工使用者量身打造。

頂級規格能提升60%多執行緒效能，遊戲效能也可提升逾77%，電池續航力最長可達27小時。

英特爾客戶端運算事業群資深副總裁暨用戶端事業群總經理Jim Johnson表示，Intel Core Ultra系列3處理器提升能源效率、強化CPU效能，還提供同級產品中更高規格的GPU、更強大AI運算能力，並確保x86架構帶來可靠的程式應用相容性。

同時，英特爾提到，Intel Core Ultra系列3邊緣運算處理器首度與PC版本同步推出，透過嵌入式與工業應用認證，提供耐受度更高的溫度範圍、可預測效能表現，與全天候運作可靠性等。

處理器 Intel 英特爾 CES

延伸閱讀

40分鐘救活英特爾！ 陳立武會見川普說了什麼？

路透：輝達測試英特爾18A製程 但未繼續推進

40分鐘扭轉逆局？陳立武如何改變川普態度 「讓英特爾再次偉大」

英特爾18A「客戶只有自己」美國爸爸會救？網嘲諷：左手賣右手

相關新聞

黃仁勳推自駕AI模型 全球首款L2++自駕車下半年進軍亞洲市場

輝達執行長黃仁勳在拉斯維加斯表示，「實體ＡＩ的ChatGPT時刻已經到來」，他並宣布輝達推出全球第一個具備思考與推理能力...

輝達機器人大進擊 台達電、廣運…隱藏版贏家

輝達5日端出全套全新機器人基礎模型、模擬工具與邊緣運算硬體，要讓機器人的大腦更聰明，目標能如同人類般思考，並與人類真實互...

超微最新AI CPU台積電助力 執行長蘇姿丰秀Helios機架級平台

超微（AMD）執行長蘇姿丰5日在CES 2026發表演講，介紹最新Helios機架級平台，將於今年稍晚推出，搭載的Ven...

超微最新的Ryzen AI 400系列處理器 相關筆電本月出貨

超微（AMD）在CES 2026宣布最新的Ryzen AI 400系列處理器，相關筆電將從本月開始出貨。值得注意的是，針...

英特爾18A 處理器亮相 美國設計製造 首批搭載NB開放預購

CES 2026登場，英特爾的客戶端Intel Core Ultra系列3處理器也正式亮相，是首款採用英特爾18A製程打...

英特爾發表新一代處理器 品牌廠新PC接力上市

英特爾在美國消費性電子展CES 2026發表新一代Intel Core Ultra系列3處理器，PC品牌廠動起來，包含華...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。