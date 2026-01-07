快訊

F-16戰機夜訓墜海 飛行員跳傘逃生 海象不佳增救援難度

英特爾發表新一代處理器 品牌廠新PC接力上市

經濟日報／ 記者吳凱中蕭君暉／台北報導

英特爾在美國消費性電子展CES 2026發表新一代Intel Core Ultra系列3處理器，PC品牌廠動起來，包含華碩（2357）、宏碁（2353）、微星（2377）等紛紛展出搭載新晶片的PC，今年首季陸續上市，為品牌廠營收帶來新動能。

華碩旗下電競品牌ROG玩家共和國6日舉辦 「Dare to Innovate」 線上發表會，ROG成立20周年，華碩也推出包含電競筆電、桌上型電腦、主機板與各式周邊，更亮相全球首款雙16吋螢幕電競筆電。

值得注意的是，華碩ROG Zephyrus Duo（GX651）作為全球首款雙16吋螢幕電競筆電，搭載雙3K ROG Nebula HDR OLED觸控螢幕，支援遊戲、直播或創作多工處理。

宏碁發表搭載最新Intel Core Ultra系列3處理器為首的一系列AI PC，新產品包含一般消費性Copilot+ PC、電競、商用領域，宏碁亦發表網通、螢幕等周邊產品及新電動滑板車，搶攻2026年商機。微星於CES 2026由新一代Prestige商務筆電領銜登場，Prestige系列搭載最新英特爾晶片，將於1月下旬在台開賣。

