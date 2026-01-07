華碩電競品牌推AR眼鏡

PC品牌大廠華碩（2357）衝刺AR眼鏡，旗下電競品牌ROG玩家共和國6日於CES 2026舉辦 「Dare to Innovate」 線上發表會，ROG品牌首款擴增實境（AR）眼鏡ROG XREAL首度亮相，為全球首款配備240 Hz micro-OLED FHD的AR眼鏡，該機與AR眼鏡主要業者XREAL合作，鎖定沉浸式遊戲體驗需求。

ROG表示，ROG XREAL R1配備240 Hz micro-OLED FHD，搭配ROG Control Dock，將電競帶入全新維度。ROG XREAL R1憑藉ROG Control Dock可相容桌上型電腦、遊戲機等多種設備，甚至無縫整合到ROG生態系統。

XREAL是專注於消費級AR眼鏡研發、設計與製造的中國大陸企業，主要產品包括XREAL Air系列、Beam空間運算終端、One系列，以及與Google共同打造的Project Aura等。根據研調機構相關資訊，2022年起XREAL AR眼鏡全球出貨量持續位居市場前列，2024年市占率為全球第一。

華碩此前已開始投入AR眼鏡產品，但並未推出ROG品牌相關產品，且有別於ROG XREAL R1聚焦電競需求，先前的AR眼鏡訴求更為廣泛。