超微最新的Ryzen AI 400系列處理器 相關筆電本月出貨

超微（AMD）在CES 2026宣布最新的Ryzen AI 400系列處理器，相關筆電將從本月開始出貨。值得注意的是，針對開發人員，超微也推出Ryzen AI Halo開發者平台，執行長蘇姿丰強調，是世界上最小的AI開發系統，能在本地端運行2,000億個參數的模型，預計今年第2季上市。

超微提到，新一代Ryzen AI 400系列及Ryzen AI PRO 400系列平台提供60 TOPS NPU，具備頂尖效率及完整的AMD ROCm平台支援，實現從雲端到客戶端無縫的AI擴展。首批配置Ryzen AI 400系列的PC將於今年1月出貨，第1季擴大OEM合作夥伴的供貨。

蘇姿丰於CES開幕演講中表示，過去幾十年PC被視為強大的裝置，幫助人們提高工作或學習效率，隨AI發展，PC不再只是工具，更是生活中不可或缺的強大夥伴。學習人們工作方式，適應人類習慣，甚至在人們已離線時以意想不到的速度幫助完成任務。

超微指出，AI正成為PC體驗的基礎核心，數十億使用者也透過裝置本地端或透過雲端與AI互動。超微擴展裝置端AI運算產品線，推出Ryzen AI Max+ 392與Ryzen AI Max+ 388，標榜支援高達1,280億參數模型。相關平台可在高階輕薄筆電與小型桌上型電腦中實現先進的本地推論、內容創作工作流程與遊戲體驗。