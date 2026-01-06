英特爾CES宣布搶進電競掌機戰場 微星、宏碁、鴻海等10業者力挺

英特爾在2026年CES大會發表以自家18A製程打造的最新AI PC平台：Intel Core Ultra系列3處理器，以美國製造形象出發，宣布進軍超微（AMD）主導的Windows遊戲掌機戰場，獲得鴻海（2317）、廣達（2382）、仁寶（2324）、緯創（3231）、英業達（2356）、宏碁（2353）、和碩（4938）、微星（2377）、壹號本（Onexplayer）及中軟贏科（GPD）10家業者響應支持。

在歷經更換CEO及引進美國政府投資10%後，英特爾2026年能否振衰起敝成為市場關注焦點，英特爾6日正式宣布以Panther Lake（Core Ultra Series 3）為核心的AI PC平台，這除是在英特爾18A製程生產的自家新品，具純正美國製造特點，也是第一個同時導入背面供電及RibbonFET環繞式閘極技術的產品，預計1月底支援的新筆電就將上市。

由於新製程大幅改善功耗，並整合新GPU，英特爾除強調效能比Lunar Lake提升60%，但耗電只有3分之1，平台算力高達180TOPS，GPU效能號稱為電競等級，目標是終結英特爾CPU耗電的刻板印象，讓筆電電池續航力從小時往天方向邁進。

由於耗電成績優異，英特爾也宣布進軍遊戲掌機新戰場，該平台過去由AMD壟斷，高通在遊戲平台Steam支持下也有不小市場，英特爾雖也有部分品牌支持，但市占小，原因是欠缺主流掌機品牌玩家如Steam或華碩（2357）ROG Ally採用。

英特爾主管表示，Core Ultra系列3處理器將是「完整的手持遊戲平台」，具備強圖形運算能力及長電池續航力、高效能等特點，Arc GPU可以支援100FPS及光線追蹤等功能，在與EA等遊戲原廠配合下，期望今年新平台遊戲掌機能問世。

英特爾預估，今年將與軟硬體業者合作，共同推出Core Ultra Series 3掌上型產品，這也意味英特爾將處理器從AI PC延伸到AI遊戲掌機新戰場。英特爾也公布首波支援夥伴，其中包括4家品牌業者及6家代工廠，包括鴻海、廣達、仁寶、緯創、英業達、和碩，另外宏碁的Nitro Blaze過去選用AMD平台，微星過去就跟英特爾合作，中軟贏科（GPD）、壹號本（Onexplayer）則多數選用AMD，少部分用英特爾。

根據調研機構Omdia統計，2025年PC gaming handheld出貨230萬台，比2024年170萬台成長32%，預估到2029年市場規模上看470萬台，屬於電競領域成長快速但規模還不大的利基市場。