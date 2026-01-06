快訊

停砍公教年金不適用修法前已退休人員？ 銓敘部秀公文法規澄清

獨／屏東女中畢旅門檻要9成同意…調查8成1同意 學生失望辦不成

營邦喜獲NVIDIA欽點 強攻AI儲存市場商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

AI巨擘輝達NVIDIA）6日於CES大展推出全新次世代AI儲存平台NVIDIA BlueField-4，並於演講時的背板上秀出眾多合作夥伴，而國內伺服器機殼廠營邦（3693）不僅首次被輝達執行長黃仁勳欽點，且也是背板上唯一的台廠，雙方將攜手強攻AI儲存市場商機。

據悉，輝達推出的NVIDIA BlueField-4是一種專為千兆級推論而設計的資料處理器，可加速並擴充代理型AI，能有效解決當前AI模型「無法有效連續性回答或推論用戶問題」的痛點，而營邦則是負責供應AI儲存系統機殼、機構件與系統整合的供應商。

根據輝達的官網指出，NVIDIA BlueField-4可延伸AI代理的長期記憶，並能實現節點間高速共享，將每秒處理的詞元（token）數量提升多達5倍；相較於傳統儲存裝置，提供高達5倍的能源效率，可提供情境記憶體的基礎架構。

業界人士進一步解釋，換言之，未來只要CSP（雲端服務供應商）在AI儲存系統中採用NVIDIA BlueField-4，就能有效提升終端用戶在使用AI進行連續問題與推論時的反應與效率，讓使用者體驗獲得進一步提升。

針對輝達全新AI儲存平台，營邦也順勢宣布推出全新F2032-G6 2U JBOF儲存系統，並支援NVIDIA BlueField-4。營邦董事長梁順營表示，隨著資料需求以前所未有的速度成長，營邦以輝達生態系夥伴之姿，正全力投入以NVIDIA BlueField-4平台作為儲存控制核心的系統研發。

此外，營邦不僅與輝達合作，同時也與超微（AMD）合作，將在今年第2季將量產出貨搭載MI450的機櫃與機殼，目前機櫃、機殼主要應用在採用輝達技術的AI Storage，今年也還會有二個案子將出貨，而AMD方面則是切入搭載MI450的AI伺服器機櫃與機殼，估計今年在AI領域的營收比重有望擴大。

因應客戶未來需求，營邦目前已經在台灣、越南兩地同步擴產；其中，越南已進入小量生產，年底前完成量產準備，主要生產北美客戶明年所需的產品，而桃園富岡廠也已陸續將自動化生產設備移過去，該廠區產能是蘆竹舊廠的兩倍，待產能到位之後，可積極爭取新客戶進場。

AI 輝達 NVIDIA 伺服器 CES

延伸閱讀

黃仁勳：機器人的GPT時代來臨 首款L2++自駕車平台 賓士CLA美國首季上路

黃仁勳宣告AI晶片 Rubin正式量產 微軟是首批客戶

黃仁勳大秀全新 Rubin 晶片 宣告已全面量產 大客戶下半年正式部署

黃仁勳等大咖將開金口 台指期夜盤再發力

相關新聞

NVIDIA宣布採用台積電3奈米製程的 Vera Rubin AI 超級電腦全面量產

輝達（NVIDIA ）執行長黃仁勳今日宣布，採用台積電3奈米製程、CoWoS先進封裝及全新機構設計的全新一代 AI 超級...

恩智浦推出全新S32N7處理器 全面釋放軟體定義汽車潛能

全球汽車半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP）今日在CES開展前夕，宣布推出S32N7高度整合處理器系列，該系列採用與S3...

輝達Vera Rubin伺服器5分鐘可組好？黃仁勳舉「5層蛋糕」解釋垂直整合

AgenticAI及實體AI（Physical AI）時代來了！輝達（NVIDIA）預告Rubin平台已經量產中，創辦人...

元太品牌價值達1.32億美元 登2025年「台灣最佳國際品牌」第20名

全球電子紙領導廠商E Ink 元太（8069）科技6日宣布，憑藉深耕永續技術與生態圈的卓越影響力，再度榮登「台灣最佳國際...

MSI微星攜手NVIDIA 推出全新27吋電競顯示器

MSI微星（2377） 攜手輝達（NVIDIA） 推出全新27 吋搭載Rapid IPS的「MPG 272QRF X36...

擷發科領軍Edge AI落地 AIVO平台CES備受矚目

ASIC設計服務與 AI 解決方案領導廠商擷發科技（7796）今年進駐美國消費性電子展指標性AI 應用館，展現軟硬整合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。