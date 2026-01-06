營邦喜獲NVIDIA欽點 強攻AI儲存市場商機

AI巨擘輝達（NVIDIA）6日於CES大展推出全新次世代AI儲存平台NVIDIA BlueField-4，並於演講時的背板上秀出眾多合作夥伴，而國內伺服器機殼廠營邦（3693）不僅首次被輝達執行長黃仁勳欽點，且也是背板上唯一的台廠，雙方將攜手強攻AI儲存市場商機。

據悉，輝達推出的NVIDIA BlueField-4是一種專為千兆級推論而設計的資料處理器，可加速並擴充代理型AI，能有效解決當前AI模型「無法有效連續性回答或推論用戶問題」的痛點，而營邦則是負責供應AI儲存系統機殼、機構件與系統整合的供應商。

根據輝達的官網指出，NVIDIA BlueField-4可延伸AI代理的長期記憶，並能實現節點間高速共享，將每秒處理的詞元（token）數量提升多達5倍；相較於傳統儲存裝置，提供高達5倍的能源效率，可提供情境記憶體的基礎架構。

業界人士進一步解釋，換言之，未來只要CSP（雲端服務供應商）在AI儲存系統中採用NVIDIA BlueField-4，就能有效提升終端用戶在使用AI進行連續問題與推論時的反應與效率，讓使用者體驗獲得進一步提升。

針對輝達全新AI儲存平台，營邦也順勢宣布推出全新F2032-G6 2U JBOF儲存系統，並支援NVIDIA BlueField-4。營邦董事長梁順營表示，隨著資料需求以前所未有的速度成長，營邦以輝達生態系夥伴之姿，正全力投入以NVIDIA BlueField-4平台作為儲存控制核心的系統研發。

此外，營邦不僅與輝達合作，同時也與超微（AMD）合作，將在今年第2季將量產出貨搭載MI450的機櫃與機殼，目前機櫃、機殼主要應用在採用輝達技術的AI Storage，今年也還會有二個案子將出貨，而AMD方面則是切入搭載MI450的AI伺服器機櫃與機殼，估計今年在AI領域的營收比重有望擴大。

因應客戶未來需求，營邦目前已經在台灣、越南兩地同步擴產；其中，越南已進入小量生產，年底前完成量產準備，主要生產北美客戶明年所需的產品，而桃園富岡廠也已陸續將自動化生產設備移過去，該廠區產能是蘆竹舊廠的兩倍，待產能到位之後，可積極爭取新客戶進場。