快訊

停砍公教年金不適用修法前已退休人員？ 銓敘部秀公文法規澄清

美媒：川普政府向羅德里格斯提「3要求」 否則恐步馬杜洛後塵

北市國小霸凌...媽親眼見小一兒遭5同學圍毆飛踢怒求償 法院判賠30萬

怡利電參展CES 秀無人機成品及引擎精密組件

中央社／ 台北6日電

美國消費性電子展（CES）登場，車用多媒體系統商怡利電子今天表示，此次參展內容包括無人機成品與無人機引擎精密組件，以及非紅供應鏈車身區域控制器、毫米波感測器與遙控器等。

怡利電透過新聞稿指出，今年參加CES展主要推出4大類產品，包括四輪產品線，二輪、農建機、水上載具等電子組件，無人機成品與無人機引擎精密組件，以及非紅供應鏈產品。

怡利電說明，2025年底取得統亞電子科技100%股權，跨足二輪、特殊交通工具與無人機電子及精密組件領域，怡利電在CES展會現場，也展示統亞電子經營產品。

其中無人機引擎組件來自統亞電子精密加工廠，無人機成品是地面或水面載具的斥候無人機。

怡利電說明，無人機產品是安裝在拖車頭上，應用於貨櫃車頭與拖車頭的駕駛視野輔助系統，可彌補貨櫃或被拖車車身周邊與後方擋住的視野盲區，提升行車安全。

怡利電表示，無人機與車頂機堡整合設計，無人機按照任務自主起降飛行，無須人為操作，飛控軟體由怡利電自主研發，未來不排除前進軍用車輛市場。

在非紅供應鏈產品，怡利電指出，車身區域控制器（domain controller）及各式毫米波感測器與遙控器，與車廠第一階（Tier 1）供應商策略聯盟與相互技術授權合作，在台灣或泰國本地化採購與生產，以符合非紅要素。

無人機 怡利電 亞電 CES

延伸閱讀

安理會緊急會議 美敵友皆批攻擊委國 美大使：未開戰也未占領

CES 2026／邁向實體AI 現代汽車美國廠2028年啟用人形機器人

委內瑞拉總統府附近槍響 傳維安團體彼此誤會

影／南市消防建置浮力裝置...無人機落水可即時啟動 有助打撈回收

相關新聞

NVIDIA宣布採用台積電3奈米製程的 Vera Rubin AI 超級電腦全面量產

輝達（NVIDIA ）執行長黃仁勳今日宣布，採用台積電3奈米製程、CoWoS先進封裝及全新機構設計的全新一代 AI 超級...

恩智浦推出全新S32N7處理器 全面釋放軟體定義汽車潛能

全球汽車半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP）今日在CES開展前夕，宣布推出S32N7高度整合處理器系列，該系列採用與S3...

輝達Vera Rubin伺服器5分鐘可組好？黃仁勳舉「5層蛋糕」解釋垂直整合

AgenticAI及實體AI（Physical AI）時代來了！輝達（NVIDIA）預告Rubin平台已經量產中，創辦人...

元太品牌價值達1.32億美元 登2025年「台灣最佳國際品牌」第20名

全球電子紙領導廠商E Ink 元太（8069）科技6日宣布，憑藉深耕永續技術與生態圈的卓越影響力，再度榮登「台灣最佳國際...

MSI微星攜手NVIDIA 推出全新27吋電競顯示器

MSI微星（2377） 攜手輝達（NVIDIA） 推出全新27 吋搭載Rapid IPS的「MPG 272QRF X36...

擷發科領軍Edge AI落地 AIVO平台CES備受矚目

ASIC設計服務與 AI 解決方案領導廠商擷發科技（7796）今年進駐美國消費性電子展指標性AI 應用館，展現軟硬整合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。