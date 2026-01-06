快訊

台中七期豪宅凶殘虐殺！老虎鉗硬拔門牙 同夥嚇壞：太可怕我不敢看

國防部機密精準標示立法院報告首發 連問候立委都標「無」

29歲歌手Jin Denim驚傳意外逝世！親妹發文證實：病魔纏身多年

TrendForce：中國農曆春節減產助攻 預估首季LCD電視面板供需轉緊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

根據TrendForce最新調查，由於農曆春節將於2月來臨，中國BOE、TCL CSOT和HKC等三大LCD電視面板廠均規劃針對後端模組廠實施五至十天的停產，以降低人力成本及後續庫存升高風險，前段產線將同步進行減產。預估第1季整體LCD電視面板稼動率將季減3.5個百分點至87.7%，供需轉為偏緊格局。

從供給面來看，除了三大中國面板廠計劃於農曆春節執行減產外，加上原本2月份工作天數較少，導致第1季整體電視供給面積將季減3.8%。由於中國大陸近期宣布將持續推動以舊換新政策，其中針對一級能效電視仍提供15%的補貼，加上2026年FIFA足球運動賽事帶動的備貨也將於第1季展開，預估將緩和淡季電視面板需求面積下滑的力道，僅季減1.8%。

展望2026年，電視面板將延續推行「尺寸漸大化」策略，不過，超大尺寸電視面板受到部分市場需求相對偏弱及高基期的影響，預期增速將有所放緩。因此，面板廠今年寄望調整產品組合，導引23.6吋、32吋等小尺寸需求逐步轉向43吋、50吋等較大尺寸。此一結構性轉移，將有助於推升電視面板平均尺寸與整體需求面積。

TrendForce分析，全球政經局勢持續動盪，及記憶體價格飆漲等因素，為後續電視面板需求埋下不確定性，如何提升產能調度與接單彈性，以快速因應市場變化，將是面板廠2026年的核心課題。長期來看，在 LCD 電視面板缺乏新增產能與大型投資的情況下，對面板價格與產業體質而言，皆屬正面訊號。

電視面板 LCD

延伸閱讀

大陸農曆春節減產助攻 預估本季LCD電視面板供需轉緊

集邦：大陸農曆春節減產助攻LCD電視面板 本季供需吃緊

電視面板1月全面調漲 群創、友達股價攻漲停

盼農曆春節假期全家人一起出遊 婦車禍後決定換雙膝關節

相關新聞

NVIDIA宣布採用台積電3奈米製程的 Vera Rubin AI 超級電腦全面量產

輝達（NVIDIA ）執行長黃仁勳今日宣布，採用台積電3奈米製程、CoWoS先進封裝及全新機構設計的全新一代 AI 超級...

恩智浦推出全新S32N7處理器 全面釋放軟體定義汽車潛能

全球汽車半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP）今日在CES開展前夕，宣布推出S32N7高度整合處理器系列，該系列採用與S3...

輝達Vera Rubin伺服器5分鐘可組好？黃仁勳舉「5層蛋糕」解釋垂直整合

AgenticAI及實體AI（Physical AI）時代來了！輝達（NVIDIA）預告Rubin平台已經量產中，創辦人...

元太品牌價值達1.32億美元 登2025年「台灣最佳國際品牌」第20名

全球電子紙領導廠商E Ink 元太（8069）科技6日宣布，憑藉深耕永續技術與生態圈的卓越影響力，再度榮登「台灣最佳國際...

MSI微星攜手NVIDIA 推出全新27吋電競顯示器

MSI微星（2377） 攜手輝達（NVIDIA） 推出全新27 吋搭載Rapid IPS的「MPG 272QRF X36...

擷發科領軍Edge AI落地 AIVO平台CES備受矚目

ASIC設計服務與 AI 解決方案領導廠商擷發科技（7796）今年進駐美國消費性電子展指標性AI 應用館，展現軟硬整合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。