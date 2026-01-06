TrendForce：中國農曆春節減產助攻 預估首季LCD電視面板供需轉緊

根據TrendForce最新調查，由於農曆春節將於2月來臨，中國BOE、TCL CSOT和HKC等三大LCD電視面板廠均規劃針對後端模組廠實施五至十天的停產，以降低人力成本及後續庫存升高風險，前段產線將同步進行減產。預估第1季整體LCD電視面板稼動率將季減3.5個百分點至87.7%，供需轉為偏緊格局。

從供給面來看，除了三大中國面板廠計劃於農曆春節執行減產外，加上原本2月份工作天數較少，導致第1季整體電視供給面積將季減3.8%。由於中國大陸近期宣布將持續推動以舊換新政策，其中針對一級能效電視仍提供15%的補貼，加上2026年FIFA足球運動賽事帶動的備貨也將於第1季展開，預估將緩和淡季電視面板需求面積下滑的力道，僅季減1.8%。

展望2026年，電視面板將延續推行「尺寸漸大化」策略，不過，超大尺寸電視面板受到部分市場需求相對偏弱及高基期的影響，預期增速將有所放緩。因此，面板廠今年寄望調整產品組合，導引23.6吋、32吋等小尺寸需求逐步轉向43吋、50吋等較大尺寸。此一結構性轉移，將有助於推升電視面板平均尺寸與整體需求面積。

TrendForce分析，全球政經局勢持續動盪，及記憶體價格飆漲等因素，為後續電視面板需求埋下不確定性，如何提升產能調度與接單彈性，以快速因應市場變化，將是面板廠2026年的核心課題。長期來看，在 LCD 電視面板缺乏新增產能與大型投資的情況下，對面板價格與產業體質而言，皆屬正面訊號。