元太品牌價值達1.32億美元 登2025年「台灣最佳國際品牌」第20名

全球電子紙領導廠商E Ink 元太（8069）科技6日宣布，憑藉深耕永續技術與生態圈的卓越影響力，再度榮登「台灣最佳國際品牌價值」榜單。元太科技已連續四年實現品牌價值穩定成長，今年品牌價值達1.32億美元，較去年大幅成長26%，名次進步至第20名，展現E Ink在全球低碳顯示市場的領導品牌地位。

元太科技董事長李政昊表示：「E Ink 的品牌願景是『We Make Surfaces Smart and Green』。面對AI 普及與淨零轉型的浪潮，我們不僅提供低碳關鍵材料，更積極經營生態圈協作，並與品牌客戶打造創新應用。透過推出電子紙信任標章與彩色大尺寸技術，我們持續深化品牌信任，與合作夥伴共創永續未來」。

以關鍵材料驅動永續新應用 以領導力行銷打造藍海新市場

E InK品牌以電子紙技術的關鍵材料創新為核心，擁有「靜態零瓦耗電」、「無藍光傷害」、「低碳節能」等全球唯一特性。2025年全球電子紙市場規模預估達87億美元，並保持超過30%年複合成長率。電子紙發展不僅實現能源效率與人本健康，也積極落實企業ESG承諾，是現今唯一能同時兼顧環境、健康與產業升級需求的顯示解決方案。

為因應市場競品混淆，E Ink 推出「真正的電子紙」全球定位計畫，明確定義具備「0W 靜態功耗、反射式顯示、護眼」三大指標的技術才是真正電子紙，推廣E Ink Enabled™ 標章，將電子紙技術的節能、護眼與永續價值具體視覺化，建立電子紙產業的共同信任語言及E Ink品牌行動，讓消費者一眼辨識低碳護眼的原廠正品。

E Ink更打造電子紙生態圈平台，號召超過250家產業夥伴，涵蓋電子零組件上下游、零售、交通、教育、醫療、工業等多元場景，共同賦能產業轉型。以領導者姿態催生綠色消費新浪潮，引領產業夥伴實現低碳轉型。

永續成就與全球榮譽

E Ink元太科技以電子紙技術「節能」、「低碳」、「健康」、「無光害」特性為核心，積極推進ESG永續目標的實踐。除富時羅素（FTSE Russell）評析元太科技營收100% 屬於綠色營收（Green Revenue）之外，根據穆迪（Moody's）評級報告，評定元太科技的電子紙對環境有高度效益而對永續具顯著貢獻，亦確認電子紙低碳產品符合《歐盟永續分類標準》，對氣候變遷的減緩具有實質貢獻。

元太不僅連續多年入選道瓊永續指數（DJSI）世界及新興市場榜單，並於2025年標準普爾全球企業永續評比中，以93分的佳績獲得全球設備及零組件產業最高分。在2025年《天下》永續公民獎中，亦蟬聯大型製造業第5名，展現卓越的永續績效，在環境、社會、治理與經濟（ESG）三大領域均表現優異，成為全球企業永續發展的標竿之一。

台灣最佳國際品牌價值調查是由經濟部產業發展署主辦、台灣機濟研究院執行，委託國際權威品牌價值調查機構Interbrand進行鑑價，採用與「全球百大品牌價值調查」的同等品牌鑑價機制，兼顧量化財務分析與品牌經營管理面向的質化構面分析，藉由品牌於國際市場之聲量表現與定位連結，衡量台灣品牌企業於國際品牌的價值。