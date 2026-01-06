MSI微星攜手NVIDIA 推出全新27吋電競顯示器

MSI微星（2377） 攜手輝達（NVIDIA） 推出全新27 吋搭載Rapid IPS的「MPG 272QRF X36 G-SYNC Pulsar 電競顯示器」，具備 WQHD（2560 × 1440）解析度 與360Hz超高更新率，專為職業電競而生，帶給玩家極致流暢的遊戲體驗與銳利清晰的畫面表現，為追求勝利優勢的競技玩家而打造。

「MPG 272QRF X36」搭載 NVIDIA G-SYNC技術，為 GeForce 玩家帶來最完整、最先進的顯示技術組合。「MPG 272QRF X36」核心亮點技術「G-SYNC Pulsar」是一款NVIDIA的進階同步技術，結合了可變更新率 (VRR) 與可變頻率背光閃爍，帶來順暢、無撕裂體驗，實現高達4倍的等效動態清晰度。這項技術為競技電競樹立全新標準，即使在高速、激烈的對戰場景中，也能確保精確瞄準與完美剔透的動態畫面，讓每一次出手都更穩、更準。

此外，「MPG 272QRF X36」還搭載 G-SYNC 環境適應技術。透過內建的光源感測器，顯示器可自動調整色溫與亮度，隨時因應不同時段與環境，提供最佳觀看條件。無論是在昏暗的室內空間，或是陽光充足的環境下，畫面都能即時調整，有效降低眼睛疲勞並維持一致且清晰的視覺表現。如同所有 G-SYNC 認證的顯示器，該機種具備精準色彩呈現、低延遲 HDR 效能，並通過嚴格測試，確保在效能表現與品質一致性上皆達到最高標準。

為確保螢幕始終維持巔峰效能，「MPG 272QRF X36」支援透過 NVIDIA 進行使用者自行更新的韌體升級，讓效能持續進化。除了效能表現，亦提供進階的色彩自訂功能，打造更符合個人偏好的視覺體驗，並支援多種畫面比例設定，以滿足不同競技需求。其中包含專為電競打造的25吋模式模擬（25 Mode），可在 2368 × 1332、1920 × 1080 與 1280 × 960 等解析度下進行像素等比顯示，無論選擇何種格式，都能確保畫面清晰銳利、不失真。

憑藉突破性的「G-SYNC Pulsar」技術，「MPG 272QRF X36」為電競重新定義視覺清晰度。透過整合智慧自適應功能與彈性的色彩自訂選項，MSI 與 NVIDIA 為玩家打造一款不僅能跟上競技節奏，更能全面升級遊戲體驗的電競顯示器。