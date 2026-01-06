擷發科領軍Edge AI落地 AIVO平台CES備受矚目

ASIC設計服務與 AI 解決方案領導廠商擷發科技（7796）今年進駐美國消費性電子展指標性AI 應用館，展現軟硬整合實力，展示 CAPS（Cross-Platform AI Powered Solutions）跨平台AI軟體設計服務架構，並聚焦呈現該架構下已成功商業化的旗艦平台AIVO（AI Vision Operation），展現如何透過軟體定義，讓AI應用在全球場域中真正實現低門檻、高效率的實戰落地。

擷發科技董事長楊健盟表示：「CES不僅是技術展示的舞台，更是檢驗 AI 是否具備實際應用價值的重要場域。AIVO 的設計核心並非單一模型或純硬體效能，而是為了回應交通安防、智慧農業與無人載具在現實環境中面臨的限制，如網路環境不一、邊緣算力受限與長期維運成本等。擷發科技選擇從現實條件出發，透過 AIVO 建立可長期部署、可維運的 Edge AI 系統，讓 AI 真正轉化為營運流程的一部分，而非僅止於概念驗證（PoC）。」

CAPS為擷發科提出的跨平台AI 軟體設計服務架構，協助客戶從實際應用需求出發，定義可落地、可維運的 AI 系統。在 CES 2026，擷發科技以AIVO作為 CAPS 架構下的指標性成果，完整呈現 Edge AI 從概念驗證走向實際營運的關鍵能力。AIVO AI 軟體設計平台則定位為 CAPS 架構下應用落地的先鋒，關鍵在於其針對邊緣運算場域中最具挑戰性的頻寬與多任務處理問題，提出可實際部署的工程解法。

面對場域範圍大、設備分散的應用需求，AIVO 採用主從式分散運算設計，讓影像推論在前端的邊緣裝置即時完成，而系統管理與決策則集中在後端主控中心。前端設備只需回傳關鍵分析結果，而非大量影像資料，即使在 4G／5G 或網路不穩定的環境下，也能維持整體系統的即時掌握與集中管理。

為了在有限的邊緣算力下同時處理多項任務，AIVO 內建動態資源調度機制，能在單一硬體平台上同時運行多個 AI 模型。在安防應用中，系統可同時進行物件偵測、行為分析與環境感測等不同神經網路模型，並依照任務的重要性即時分配運算資源，確保關鍵事件能被優先處理與即時回應。

AIVO也在CES展秀出在交通、農業與無人載具等三大AI應用場域實績，並憑藉 AIVO 的架構優勢，目前已完成多項國際場域驗證，並聚焦於全球要求極高穩定性的領域。

楊健盟指出：「CAPS 代表了擷發科對AI軟體設計服務的總體定義，透過 AIVO（應用落地平台）、XEdgAI（系統開發平台）與 CATS（客製化 ASIC 服務）的垂直整合，形成『以軟體驅動硬體規格、以應用驗證設計方向』的核心競爭力。」為了加速此模式的全球普及，擷發科技於 CES 2026 宣布與歐洲 AI 晶片新創 Axelera AI、工業電腦大廠艾訊（Axiomtek）、雷漢（Lex System）以及美國 AI 機器人整合技術新創 Universal AI Services 深化合作，組建國際策略聯盟。

他進一步強調，擷發科已成功整合國際主流AI晶片平台與工業級硬體，為全球市場提供以「軟體定義硬體（Software-Defined Hardware）」為核心的一站式 Edge AI 解決方案。強化擷發科在Edge AI 生態系中的技術話語權，更協助國際客戶在智慧交通、農業與機器人應用中，快速實現高效能、低功耗的系統佈署。