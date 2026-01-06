東擎發表NUC(S) Ultra 300 BOX系列 全面釋放AI運算效能

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

工業電腦大廠東擎科技（7710）正式發表全新NUC(S) Ultra 300 BOX系列，採用Intel Core Ultra處理器（系列3），全面釋放AI運算效能。透過高達180 TOPS的AI推論效能、最高16核心CPU的運算實力，並結合新世代Xe3顯示架構與NPU 5.0的AI加速引擎，進一步推升緊湊型運算平台的效能層級。NUC(S) Ultra 300 BOX系列支援雙2.5G網路埠、8K四畫面顯示、DDR5 7200 MHz高速記憶體，以及Wi-Fi 7無線連線能力，為AI強化型工作環境、數位創作與沉浸式視覺應用帶來即時且流暢的使用體驗。NUC(S) Ultra 300 BOX系列採用精巧機身設計，同時具備強大AI運算能力，應用範圍從商業營運與應用開發，延伸至遊戲與專業創作者創新應用場域，全面拓展AI應用的可能邊界。

隨著NUC(S) Ultra 300 BOX系列推出，東擎科技持續突破緊湊型運算平台的效能表現，將智慧化運算能力延伸至專業應用與沉浸式娛樂場景。本系列結合新世代AI加速技術、優化系統設計與彈性部署能力，進一步提升使用者在生產力、創作與創新應用上的整體體驗，為多元產業開啟更寬廣的AI應用前景。

AI 創作者 科技

相關新聞

NVIDIA宣布採用台積電3奈米製程的 Vera Rubin AI 超級電腦全面量產

輝達（NVIDIA ）執行長黃仁勳今日宣布，採用台積電3奈米製程、CoWoS先進封裝及全新機構設計的全新一代 AI 超級...

恩智浦推出全新S32N7處理器 全面釋放軟體定義汽車潛能

全球汽車半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP）今日在CES開展前夕，宣布推出S32N7高度整合處理器系列，該系列採用與S3...

輝達Vera Rubin伺服器5分鐘可組好？黃仁勳舉「5層蛋糕」解釋垂直整合

AgenticAI及實體AI（Physical AI）時代來了！輝達（NVIDIA）預告Rubin平台已經量產中，創辦人...

元太品牌價值達1.32億美元 登2025年「台灣最佳國際品牌」第20名

全球電子紙領導廠商E Ink 元太（8069）科技6日宣布，憑藉深耕永續技術與生態圈的卓越影響力，再度榮登「台灣最佳國際...

MSI微星攜手NVIDIA 推出全新27吋電競顯示器

MSI微星（2377） 攜手輝達（NVIDIA） 推出全新27 吋搭載Rapid IPS的「MPG 272QRF X36...

擷發科領軍Edge AI落地 AIVO平台CES備受矚目

ASIC設計服務與 AI 解決方案領導廠商擷發科技（7796）今年進駐美國消費性電子展指標性AI 應用館，展現軟硬整合...

