東擎發表NUC(S) Ultra 300 BOX系列 全面釋放AI運算效能

工業電腦大廠東擎科技（7710）正式發表全新NUC(S) Ultra 300 BOX系列，採用Intel Core Ultra處理器（系列3），全面釋放AI運算效能。透過高達180 TOPS的AI推論效能、最高16核心CPU的運算實力，並結合新世代Xe3顯示架構與NPU 5.0的AI加速引擎，進一步推升緊湊型運算平台的效能層級。NUC(S) Ultra 300 BOX系列支援雙2.5G網路埠、8K四畫面顯示、DDR5 7200 MHz高速記憶體，以及Wi-Fi 7無線連線能力，為AI強化型工作環境、數位創作與沉浸式視覺應用帶來即時且流暢的使用體驗。NUC(S) Ultra 300 BOX系列採用精巧機身設計，同時具備強大AI運算能力，應用範圍從商業營運與應用開發，延伸至遊戲與專業創作者創新應用場域，全面拓展AI應用的可能邊界。

隨著NUC(S) Ultra 300 BOX系列推出，東擎科技持續突破緊湊型運算平台的效能表現，將智慧化運算能力延伸至專業應用與沉浸式娛樂場景。本系列結合新世代AI加速技術、優化系統設計與彈性部署能力，進一步提升使用者在生產力、創作與創新應用上的整體體驗，為多元產業開啟更寬廣的AI應用前景。