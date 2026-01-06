智慧視聽家電OVO攜手燦坤打造體驗經濟 現場唱KTV喝溫水

消費「體驗經濟」當道，智慧視聽品牌OVO攜手燦坤（2430）指定門市，打造體驗環境，首創店內投影機試唱、RO淨飲機試喝。

尾牙新春「三大件」，百吋K歌投影機包含4K旗艦款K9跟新上市OVO小天王FHD高階款U11，在燦坤賣場可試唱實際感受K歌效果。親子學習閨蜜機，含32型4K款、27型與22型FHD款共三大機型，可以免費試用同捆4個月的親子天下SeeMi兒童專屬閱聽平台內容。生活家電子品牌幫康的RO淨熱飲水機主力款SR3，提供多溫度健康水免費試喝。

近年家電與消費性電子通路正加速轉型，從「販售商品」走向「體驗場域」。安永在2024年公布EY Future Consumer Index調查，57%的消費者在購買前希望能實際看、摸、感受產品，面對高單價科技產品時，更有68%表示會尋求專業建議做出購買決策。OVO過去實體銷售數據也顯示，導入實機展示可帶動銷售業績成長50%。

OVO行銷業務總監王定均表示，因應消費者長期詢問試唱需求，加上OVO對「小天王U11」及4K旗艦款K9／K9W 的音效表現具高度信心，在燦坤門市首度推出投影機K歌試唱服務，消費者可於現場實際體驗百吋大畫面K歌魅力；用戶長期詢問的4K旗艦機K9W也同步亮相，主打4K超高畫質與2600 ANSI高亮度，搭載獨家K歌去人聲技術，兼具低延遲與流暢視覺表現，滿足高畫質影音與遊戲需求，開創全台首例。另外，OVO 生活家電子品牌幫康RO淨飲機首度進駐燦坤開放試喝，讓消費者可以直接體驗實際水質與口感，成為燦坤門市首度提供試喝體驗的RO淨飲機。