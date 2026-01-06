快訊

台中七期豪宅凶殘虐殺！老虎鉗硬拔門牙 同夥嚇壞：太可怕我不敢看

國防部機密精準標示立法院報告首發 連問候立委都標「無」

29歲歌手Jin Denim驚傳意外逝世！親妹發文證實：病魔纏身多年

智慧視聽家電OVO攜手燦坤打造體驗經濟 現場唱KTV喝溫水

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

消費「體驗經濟」當道，智慧視聽品牌OVO攜手燦坤（2430）指定門市，打造體驗環境，首創店內投影機試唱、RO淨飲機試喝。

尾牙新春「三大件」，百吋K歌投影機包含4K旗艦款K9跟新上市OVO小天王FHD高階款U11，在燦坤賣場可試唱實際感受K歌效果。親子學習閨蜜機，含32型4K款、27型與22型FHD款共三大機型，可以免費試用同捆4個月的親子天下SeeMi兒童專屬閱聽平台內容。生活家電子品牌幫康的RO淨熱飲水機主力款SR3，提供多溫度健康水免費試喝。

近年家電與消費性電子通路正加速轉型，從「販售商品」走向「體驗場域」。安永在2024年公布EY Future Consumer Index調查，57%的消費者在購買前希望能實際看、摸、感受產品，面對高單價科技產品時，更有68%表示會尋求專業建議做出購買決策。OVO過去實體銷售數據也顯示，導入實機展示可帶動銷售業績成長50%。

OVO行銷業務總監王定均表示，因應消費者長期詢問試唱需求，加上OVO對「小天王U11」及4K旗艦款K9／K9W 的音效表現具高度信心，在燦坤門市首度推出投影機K歌試唱服務，消費者可於現場實際體驗百吋大畫面K歌魅力；用戶長期詢問的4K旗艦機K9W也同步亮相，主打4K超高畫質與2600 ANSI高亮度，搭載獨家K歌去人聲技術，兼具低延遲與流暢視覺表現，滿足高畫質影音與遊戲需求，開創全台首例。另外，OVO 生活家電子品牌幫康RO淨飲機首度進駐燦坤開放試喝，讓消費者可以直接體驗實際水質與口感，成為燦坤門市首度提供試喝體驗的RO淨飲機。

消費 燦坤 家電 品牌

延伸閱讀

金鐘視后戲裡決心性別轉換「突領便當」 安心亞崩潰人間蒸發

張惠妹主導的跨年晚會獲讚全國最強 他列4大優點：台東縣政府贏了

18歲男帶13歲妹KTV歡唱...包廂廁所嘗禁果還毒駕 判刑1年10月

OVO 小天王K歌投影機、親子學習閨蜜機重磅上市

相關新聞

NVIDIA宣布採用台積電3奈米製程的 Vera Rubin AI 超級電腦全面量產

輝達（NVIDIA ）執行長黃仁勳今日宣布，採用台積電3奈米製程、CoWoS先進封裝及全新機構設計的全新一代 AI 超級...

恩智浦推出全新S32N7處理器 全面釋放軟體定義汽車潛能

全球汽車半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP）今日在CES開展前夕，宣布推出S32N7高度整合處理器系列，該系列採用與S3...

輝達Vera Rubin伺服器5分鐘可組好？黃仁勳舉「5層蛋糕」解釋垂直整合

AgenticAI及實體AI（Physical AI）時代來了！輝達（NVIDIA）預告Rubin平台已經量產中，創辦人...

元太品牌價值達1.32億美元 登2025年「台灣最佳國際品牌」第20名

全球電子紙領導廠商E Ink 元太（8069）科技6日宣布，憑藉深耕永續技術與生態圈的卓越影響力，再度榮登「台灣最佳國際...

MSI微星攜手NVIDIA 推出全新27吋電競顯示器

MSI微星（2377） 攜手輝達（NVIDIA） 推出全新27 吋搭載Rapid IPS的「MPG 272QRF X36...

擷發科領軍Edge AI落地 AIVO平台CES備受矚目

ASIC設計服務與 AI 解決方案領導廠商擷發科技（7796）今年進駐美國消費性電子展指標性AI 應用館，展現軟硬整合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。