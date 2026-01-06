輝達發布全新實體AI模型 攜手合作夥伴發表適用於各產業新一代機器人

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日宣布推出實體人工智慧（AI）的全新開放式模型、框架與AI基礎架構，並攜手包括Boston Dynamics等全球合作夥伴發表適用於各產業的機器人。

黃仁勳強調，全新的NVIDIA機器開放平台， 可加速整個機器人開發生命周期的工作流程，以加速新一波機器人發展，包括打造可快速學習多項任務的通用專業機器人。

黃仁勳並公布包括Boston Dynamics、Caterpillar、Franka Robotics、Humanoid、LG 電子與NEURA Robotics 等全球產業領導者，正運用NVIDIA機器人技術平台首次推出新的AI驅動機器人。

黃仁勳並透過高解析度螢幕器秀出十多款機器人時說：「機器人技術的 ChatGPT 時刻已然到來！」。這也意謂現實世界、推理並規劃行動的模型等實體AI的突破性技術，正開啟全新的應用。他所說的全新機器人技術平台，包括全新的Jetson機器人技術處理器、CUDA、Omniverse 與開放式物理AI 模型，強化全球合作夥伴生態系，透過AI 驅動的機器人技術推動產業轉型。」

黃仁勳表示，若要將現今成本高昂、僅執行單一任務且難以撰寫程式的機器轉變為具有推理能力的「專業通才型」機器人，需要大量資金與專業知識才能打造基礎模型。

輝達正在打造開放式模型，讓開發人員繞過得消耗大量資源的預訓練，並專注於打造新一代 AI 機器人與自主機器， 包括讓智慧機器在物理世界像人類一樣看見、理解並採取行動。另也運用NVIDIA Isaac GR00T N1.6的開放式推理視覺語言行動模型（VLA），專為人形機器人設計，可解鎖全身控制，並使用 NVIDIA Cosmos Reason 實現更佳的推理與脈絡理解。

黃仁勳並羅列包括Franka Robotics、NEURA Robotics 與 Humanoid 正使用運用GR00T的工作流程來模擬、訓練及驗證機器人的新行為；Salesforce正運用 Agentforce、Cosmos Reason 和 NVIDIA Blueprint 進行影片搜尋與摘要，以分析機器人拍攝的影片片段，將事件解決時間縮短二倍。

另外，LEM Surgical 也正運用 NVIDIA Isaac for Healthcare 與 Cosmos Transfer，訓練採用 NVIDIA Jetson AGX Thor與 Holoscan 的 Dynamis 手術機器人上的自主手臂。XRlabs 正運用 Thor 與 Isaac for Healthcare，讓 Olympus 的 ORBEYE 外視鏡得以利用即時 AI 分析為外科醫生提供指導。