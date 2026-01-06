MSI微星於CES 2026宣布 新一代Prestige商務筆電正式推出

全球高效能筆電領導品牌MSI微星（2377）於CES 2026揭開全新筆電陣容，由新一代Prestige商務筆電領銜登場，Prestige系列採用截然不同的設計語彙，以更圓潤流暢的輪廓與精湛工藝，從內而外展現質感，專為追求效能與風格兼備的現代商務人士打造。Prestige 系列搭載最新Intel Core Ultra處理器(系列3)，將尖端效能完美融合在輕巧優雅機身中，為現代商務筆電體驗寫下全新定義。全新Prestige系列將於一月下旬在台正式開賣，並提供VPN 服務、創作軟體等總價值近萬元的豐富好禮。

微星科技執行副總經理暨筆電事業部總經理郭緒光表示：「新一代 Prestige 系列商務筆電透過全新設計語彙、流暢線條與卓越工藝，展現MSI在商務與生產力領域持續創新的承諾。藉由全能觸控板、MSI Nano Pen 觸控筆等獨家功能技術，幫助專業人士隨時隨地釋放更強大的生產力與掌控力」。

Intel客戶端運算事業群資深副總裁Jim Johnson表示：「Intel 與 MSI 持續為使用者帶來尖端創新並強化實務體驗。最新 Intel Core Ultra處理器(系列 3)驅動下，全新MSI Prestige 系列商務筆電提供優異效能與出色續航力，是商務與生產力應用的理想首選」。

同時，全新設計的MSI Raider、Stealth、Crosshair系列電競筆電也同步亮相！包括嶄新外觀設計、更強勁的散熱系統與優化的I/O連接埠配置，並搭載NVIDIA GeForce RTX系列獨立顯示卡，不論在效能、外型或貼近使用者需求方面，都再次突破自我界線！

微星科技執行副總經理暨筆電事業部總經理郭緒光說明：「MSI電競筆電系列也帶來全面更新，包括為了追求極致效能而優化升級的散熱系統、更纖薄機身，以及升級的 I/O 連接埠配置。這些改革靈感皆直接源自使用者的回饋，證明 MSI 對於用戶心聲的重視，持續致力於提供玩家與創作者真正渴望的產品」。其中，MSI Stealth 16 AI+ 憑藉著在輕巧便攜與強大效能間的完美平衡而脫穎而出，並在競爭激烈的「電腦硬體與組件」類別中榮獲CES 創新獎。這項肯定再次證明Stealth 系列是現今市面上最頂尖的高效能輕薄筆電之一。

為讓新世代運算體驗能更為普及，MSI 也推出搭載 Intel Core Ultra處理器(系列3)的 Modern S 系列商務筆電。Modern S 系列專為行動力與日常多功能應用而生，為使用者帶來強悍效能與俐落設計。最後，MSI 為熱門電競掌機推出特別版本 — Claw 8 AI+ 冰河藍限定版，流線機身覆蓋上帶有清透感的冰河藍色調塗裝，塑造鮮明亮眼的視覺感受。