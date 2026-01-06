技嘉在CES展示AI代理、實體AI與AI基礎建設的全場域智慧版圖

技嘉（2376）在CES 2026以「AI Forward」為題展示 AI 代理、實體 AI 與 AI 基礎建設的全場域智慧版圖。技嘉研發硬實力享譽國際，並於高效能運算與網通市場深耕多年。被譽為「台灣 AI 純度最高」的伺服器廠商之一，在現在這個 AI 人工智慧正以超乎想像的規模及速度突破的關鍵時刻，持續以領先的技術實力推動這場全球的運算產業升級。

因應生成式 AI 的爆發，資料中心已成為「AI Factory」，專門生產 AI 訓練運作專用的 Token。如今隨著模型能力成熟與運算的進步，AI 也不再侷限於雲端，而是延伸至工廠、城市、乃至個人電腦與創作工具。技嘉洞察這股趨勢，以完整的產品線與系統整合能力，成為驅動 AI 持續演進的「運算心臟」，也在2026年科技大展 CES上，以「AI Forward」為主題，展示集團的產品及解決方案如何從雲端、邊緣、到個人端，構築貫穿整個 AI 生態發展的基礎架構。

技嘉以「Building-Block Design for Scalable AI PODs」為核心理念，整合高效能伺服器、高速網路與 GIGABYTE POD Manager (GPM) 管理平台，推出一站式 GIGAPOD AI 資料中心解決方案，協助企業加速 AI Infrastructure 的規劃、部署與驗收流程，迅速建構專屬 AI Factory。

GIGAPOD 採用頂級 G4L4/G4L3 直接液冷 (DLC) 伺服器平台，支援 Intel Xeon 6 搭配 NVIDIA HGX B300 與 AMD EPYC 9005/9004 結合 AMD Instinct MI355X，並透過獨家研發技術，在高密度的運算效能與散熱效率間達到完美平衡。同時推出自研 Rack Management Switch 技術，讓 1U 機身的 N120-LS0 伺服器即可控管8櫃 DLC 機櫃，並支援多品牌 CDU 通訊協定與精準漏液偵測，創新管理技術可大幅提升資料中心穩定性與效率，為可擴展的 AI 基礎架構樹立新標竿。

技嘉同時也展示從高密度液冷系統到靈活氣冷伺服器的完整產品陣容，滿足多元的 AI 與 HPC 工作負載需求。旗艦級 NVIDIA GB300 NVL72，延續”機櫃等同單一運算模組”概念，以全液冷設計可整合 72 顆 Blackwell Ultra GPU 與 36 顆 NVIDIA Grace CPU 的運算核心，並結合 NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand 及 SpectrumTM-X Ethernet 的高速資料傳輸，AI 推論效能相較前代 HopperTM 平台提升 50 倍。

G894-SD3-AAX7 與 XL44-SX2-AAS1 超級伺服器則針對 AI 推理與模擬設計，分別支援 NVIDIA HGXTM B300 及 RTX PRO 6000 Blackwell GPU，搭配雙 Intel Xeon 6 處理器、DDR5 記憶體及高速 InfiniBand/Ethernet 連接，並整合 NVIDIA BlueField-3 DPU 提升資料安全與運算效率。XL44系列同時也有在 MGX 架構下提供高效液冷散熱的型號，滿足極端運算場景。此外，技嘉也推出 W775-V10-L01 專業工作站，整合完整 NVIDIA 解決方案與封閉式液冷迴路，支援 Linux 作業環境，協助中小企業即時部署 AI 與 HPC 平台，讓智慧運算更普及化。