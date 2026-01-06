快訊

台中七期豪宅凶殘虐殺！老虎鉗硬拔門牙 同夥嚇壞：太可怕我不敢看

國防部機密精準標示立法院報告首發 連問候立委都標「無」

29歲歌手Jin Denim驚傳意外逝世！親妹發文證實：病魔纏身多年

技嘉在CES展示AI代理、實體AI與AI基礎建設的全場域智慧版圖

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
技嘉以「AI Forward」為題展示 AI 代理、實體 AI 與 AI 基礎建設的全場域智慧版圖。技嘉／提供
技嘉以「AI Forward」為題展示 AI 代理、實體 AI 與 AI 基礎建設的全場域智慧版圖。技嘉／提供

技嘉（2376）在CES 2026以「AI Forward」為題展示 AI 代理、實體 AI 與 AI 基礎建設的全場域智慧版圖。技嘉研發硬實力享譽國際，並於高效能運算與網通市場深耕多年。被譽為「台灣 AI 純度最高」的伺服器廠商之一，在現在這個 AI 人工智慧正以超乎想像的規模及速度突破的關鍵時刻，持續以領先的技術實力推動這場全球的運算產業升級。

因應生成式 AI 的爆發，資料中心已成為「AI Factory」，專門生產 AI 訓練運作專用的 Token。如今隨著模型能力成熟與運算的進步，AI 也不再侷限於雲端，而是延伸至工廠、城市、乃至個人電腦與創作工具。技嘉洞察這股趨勢，以完整的產品線與系統整合能力，成為驅動 AI 持續演進的「運算心臟」，也在2026年科技大展 CES上，以「AI Forward」為主題，展示集團的產品及解決方案如何從雲端、邊緣、到個人端，構築貫穿整個 AI 生態發展的基礎架構。

技嘉以「Building-Block Design for Scalable AI PODs」為核心理念，整合高效能伺服器、高速網路與 GIGABYTE POD Manager (GPM) 管理平台，推出一站式 GIGAPOD AI 資料中心解決方案，協助企業加速 AI Infrastructure 的規劃、部署與驗收流程，迅速建構專屬 AI Factory。

GIGAPOD 採用頂級 G4L4/G4L3 直接液冷 (DLC) 伺服器平台，支援 Intel Xeon 6 搭配 NVIDIA HGX B300 與 AMD EPYC 9005/9004 結合 AMD Instinct MI355X，並透過獨家研發技術，在高密度的運算效能與散熱效率間達到完美平衡。同時推出自研 Rack Management Switch 技術，讓 1U 機身的 N120-LS0 伺服器即可控管8櫃 DLC 機櫃，並支援多品牌 CDU 通訊協定與精準漏液偵測，創新管理技術可大幅提升資料中心穩定性與效率，為可擴展的 AI 基礎架構樹立新標竿。

技嘉同時也展示從高密度液冷系統到靈活氣冷伺服器的完整產品陣容，滿足多元的 AI 與 HPC 工作負載需求。旗艦級 NVIDIA GB300 NVL72，延續”機櫃等同單一運算模組”概念，以全液冷設計可整合 72 顆 Blackwell Ultra GPU 與 36 顆 NVIDIA Grace CPU 的運算核心，並結合 NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand 及 SpectrumTM-X Ethernet 的高速資料傳輸，AI 推論效能相較前代 HopperTM 平台提升 50 倍。

G894-SD3-AAX7 與 XL44-SX2-AAS1 超級伺服器則針對 AI 推理與模擬設計，分別支援 NVIDIA HGXTM B300 及 RTX PRO 6000 Blackwell GPU，搭配雙 Intel Xeon 6 處理器、DDR5 記憶體及高速 InfiniBand/Ethernet 連接，並整合 NVIDIA BlueField-3 DPU 提升資料安全與運算效率。XL44系列同時也有在 MGX 架構下提供高效液冷散熱的型號，滿足極端運算場景。此外，技嘉也推出 W775-V10-L01 專業工作站，整合完整 NVIDIA 解決方案與封閉式液冷迴路，支援 Linux 作業環境，協助中小企業即時部署 AI 與 HPC 平台，讓智慧運算更普及化。

AI NVIDIA 技嘉 CES

延伸閱讀

CES 2026／邁向實體AI 現代汽車美國廠2028年啟用人形機器人

黃仁勳：機器人的GPT時代來臨 首款L2++自駕車平台 賓士CLA美國首季上路

CES來了 輝達再掀電力革命… 中砂、昇陽半等受惠

美股基金 錢景可期 CES登場帶動AI相關題材續強

相關新聞

NVIDIA宣布採用台積電3奈米製程的 Vera Rubin AI 超級電腦全面量產

輝達（NVIDIA ）執行長黃仁勳今日宣布，採用台積電3奈米製程、CoWoS先進封裝及全新機構設計的全新一代 AI 超級...

恩智浦推出全新S32N7處理器 全面釋放軟體定義汽車潛能

全球汽車半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP）今日在CES開展前夕，宣布推出S32N7高度整合處理器系列，該系列採用與S3...

輝達Vera Rubin伺服器5分鐘可組好？黃仁勳舉「5層蛋糕」解釋垂直整合

AgenticAI及實體AI（Physical AI）時代來了！輝達（NVIDIA）預告Rubin平台已經量產中，創辦人...

元太品牌價值達1.32億美元 登2025年「台灣最佳國際品牌」第20名

全球電子紙領導廠商E Ink 元太（8069）科技6日宣布，憑藉深耕永續技術與生態圈的卓越影響力，再度榮登「台灣最佳國際...

MSI微星攜手NVIDIA 推出全新27吋電競顯示器

MSI微星（2377） 攜手輝達（NVIDIA） 推出全新27 吋搭載Rapid IPS的「MPG 272QRF X36...

擷發科領軍Edge AI落地 AIVO平台CES備受矚目

ASIC設計服務與 AI 解決方案領導廠商擷發科技（7796）今年進駐美國消費性電子展指標性AI 應用館，展現軟硬整合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。