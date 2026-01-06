電視面板1月全面調漲 群創、友達股價攻漲停

快訊

中央社／ 台北6日電

產研機構TrendForce 5日公布最新面板報價預測，包括32吋、43吋、55吋及65吋電視面板全面調漲1美元，看好電視面板迎來價格轉折點，包括群創、友達、彩晶等面板廠今天股價連袂攻漲停，群創成交量高達103.67萬張。

TrendForce研究副總經理范博毓分析，2月逢農曆新年，面板廠正規劃進行減產，使面板需求往前後月份挪移；搭配進入1月，部分電視品牌在採購動能上相對強勁，支撐電視面板需求，預估電視面板有機會在開年迎來一波漲幅，並且有機會帶動顯示器面板價格止跌回升。

受此激勵，面板族群今天股價表現強勢，包括群創、友達、彩晶皆攻上漲停板21.85元、15.2元及9.65元。其中，群創今天爆量超過百萬張、達103.67萬張，創2021年4月以來新天量；終場股價收在21.85元，創下近4年半新高。

除了面板本業迎轉機，群創董事長洪進揚日前表示，群創進入第2個「六年大計」，全力轉型拚突圍，未來轉型重點聚焦2方向，包括CarUX車用顯示事業由Tier 2轉型為Tier 1系統供應商；以及FOPLP先進封裝由Chip First量產，進一步跨入RDL與TGV技術，取得客戶驗證。

群創旗下子公司CarUX去年併購日商Pioneer後，在本週豋場的美國CES消費性電子展中，展出最新成果。

其中1套全方位整合的智能座艙模擬系統，透過座艙域控系統無縫串聯車內所有的視覺控制終端，直觀呈現駕駛與乘客所需要的關鍵訊息，打造沉浸式車內互動體驗。群創表示，此系統基於全新的汽車硬體與軟體平台開發，可快速放量導入任何全球多家品牌汽車OEM，成為展場吸睛焦點。

電視面板 群創

NVIDIA宣布採用台積電3奈米製程的 Vera Rubin AI 超級電腦全面量產

輝達（NVIDIA ）執行長黃仁勳今日宣布，採用台積電3奈米製程、CoWoS先進封裝及全新機構設計的全新一代 AI 超級...

恩智浦推出全新S32N7處理器 全面釋放軟體定義汽車潛能

全球汽車半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP）今日在CES開展前夕，宣布推出S32N7高度整合處理器系列，該系列採用與S3...

輝達Vera Rubin伺服器5分鐘可組好？黃仁勳舉「5層蛋糕」解釋垂直整合

AgenticAI及實體AI（Physical AI）時代來了！輝達（NVIDIA）預告Rubin平台已經量產中，創辦人...

元太品牌價值達1.32億美元 登2025年「台灣最佳國際品牌」第20名

全球電子紙領導廠商E Ink 元太（8069）科技6日宣布，憑藉深耕永續技術與生態圈的卓越影響力，再度榮登「台灣最佳國際...

MSI微星攜手NVIDIA 推出全新27吋電競顯示器

MSI微星（2377） 攜手輝達（NVIDIA） 推出全新27 吋搭載Rapid IPS的「MPG 272QRF X36...

擷發科領軍Edge AI落地 AIVO平台CES備受矚目

ASIC設計服務與 AI 解決方案領導廠商擷發科技（7796）今年進駐美國消費性電子展指標性AI 應用館，展現軟硬整合...

