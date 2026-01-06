長園科「小金雞」寰聖國際 啟動IPO輔導作業

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
寰聖國際6日與華南永昌綜合證券簽署IPO輔導合約，啟動股票公開發行準備作業。華南永昌綜合證券董事長黃進明（右五），寰聖國際董事長孫正強（右六）。業者提供
長園科（8038）旗下「小金雞」寰聖國際6日與華南永昌綜合證券股份有限公司簽署IPO輔導合約，正式啟動股票公開發行之準備作業。公司將藉由資本市場資源，推動鋰鐵電池與儲能系統布局，切入AI、高效能運算（HPC）與半導體等關鍵用電市場，全面提升公司競爭力。

寰聖國際成立於2013年，為長園科旗下子公司，專注於高性能鋰鐵電池（LiFePO₄）的研發、設計與製造，具備從電池模組開發、組裝，到系統整合與客製化解決方案能力。產品應用領域泛及電動載具、機動工程車、表前與表後儲能系統、半導體自動化設備，以及半導體廠不斷電系統（UPS）專用電池模組，與機場行李拖車電池系統等，鎖定高可靠度與高安全標準的關鍵應用市場。

在半導體廠UPS與AI資料中心儲能應用方面，寰聖國際鋰鐵電池模組具備高安全性、快速反應、長循環壽命與穩定放電等特性，可有效因應高負載與瞬間用電變化，降低斷電風險，確保設備穩定運作；於機場行李拖車與智慧交通應用上，電池系統具備高耐用度、快速充放電、長時間運作及低維護需求等優勢，能滿足機場全天候、高頻率運作環境之嚴格要求，符合國際機場對安全與環保規範要求。

寰聖國際表示，隨著全球AI應用、半導體先進製程及資料中心建置持續擴張，市場對高安全性、高可靠度與長壽命儲能系統的需求快速攀升。公司持續投入電池核心技術研發，提供效能穩定、環保友善，且符合高階應用需求的能源解決方案，積極掌握AI與數位轉型所帶來的結構性成長機會。

寰聖國際董事長孫正強表示，此次與華南永昌綜合證券合作，為公司發展的重要里程碑。在專業輔導機構協助下，將進一步完善公司治理架構、提升財務透明度，並依循主管機關相關規範，強化內部控制制度。公司進行IPO計畫將有助於公司持續深化半導體、AI與智慧交通儲能應用，擴大研發與產能布局，並以更健全的治理架構與制度，回應資本市場期待。

展望未來，寰聖國際將秉持高安全性、高可靠性與高品質核心價值，持續深化關鍵技術研發，並透過多元策略拓展國內外市場版圖，穩健朝向成為全球AI、半導體、智慧交通與綠色能源儲能解決方案的領先供應商邁進。

