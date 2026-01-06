四大產業數位投資「上雲、AI、資安」三軸並進 2026資本支出結構轉向

資策會產業情報研究所（MIC）長期關注臺灣產業科技投資趨勢，6日發布2025年臺灣四大產業—「金融、批發零售、營建、傳統製造」科技投資調查結果，解析企業「資訊支出、資訊軟體採用、資訊服務布局」現況與2026年動向。

針對資訊支出，2025年四大產業在資訊人力的投入成長皆逾5%，以營建、金融業成長最顯著；投資金額方面，由金融業大幅領先其他，其2025年投資金額成長4.5%，預估2026年成長7.1%。

產業分析師鄭雅云總結四大產業的資訊支出指出，2024至2026年臺灣四大產業的資訊支出結構「由設備轉向應用、由建置轉向優化」，針對個別產業趨勢，金融業聚焦系統升級、AI應用與資安強化；批發零售業加速雲端與新業務應用；營建業以基礎更新、專案需求為主，投資偏向保守；傳統製造業受到通膨與國際政經影響，聚焦AI與系統優化。

領頭羊金融業2026年資訊支出結構轉向應用層 邁入「深化應用」

關注資訊支出結構變化，針對投入資源最多、成熟度最高的金融業，資策會MIC指出，2025年金融業在雲端服務、系統整合與軟體的支出成長率皆為第一，個別依序成長17.6%、8.4%與6.7%，2026年資訊支出結構將快速轉向應用層，雖然預估2026年硬體支出成長7%，整體方向仍由設備投資轉向以服務與應用為導向的成長模式，預估2026年軟體支出年成長率10.3%，反映出AI、資料治理與自動化應用，正帶動其企業強化系統與平台投資。

產業分析師鄭雅云分析，金融業的投資方向從大規模的硬體布建，轉向以軟體與核心硬體強化為主，顯示金融業正邁入「深化應用」階段，聚焦流程優化與法遵治理。

針對其他三大產業，資策會MIC表示，2025年資訊支出的硬體投資，以營建業成長的3.3%最為顯著，而批發零售業相較其他產業，在金流服務成長（2.1%）最領先，產業分析師鄭雅云分析，這反映出實體產業正在依據業態特性，導入數位化解決方案、強化營運效能。

關注批發零售業，其聚焦在ERP升級、全通路經營、數據分析與行銷自動化，推動供應鏈透明化與顧客體驗升級；營建業方面，2026年硬體支出小幅成長3.6%，軟體支出也小幅成長3.4%，預期專案管理、建築資訊模型（BIM）與智慧工地將驅動其投資支出穩定成長，不過整體仍處於基礎建設階段；傳統製造業在2026年的投入轉向保守，不過隨著智慧製造與產線自動化需求上升，AI與資安投資將成為轉型的突破口，投資轉向維運與數位基礎建設，確保其核心營運效率。

四大產業重視AI投資 金融業、營建業AI導入率最高

針對AI、資安等資訊軟體支出，資策會MIC指出，AI是四大產業共同的投資重點，2025年整體產業AI導入率約25%，以金融業（41.8%）與營建業（36.7%）的導入率最高，且AI應用集中於資料可取用、流程自動化等較成熟的應用面向。

支出成長方面，2025年AI導入率較低的傳統製造業與批發零售業正在加快導入的腳步，其AI支出成長率分別為59.9%與44%，而導入率較領先的金融業與營建業在支出成長略有放緩，投資重點也轉向既有系統的優化與應用深化。

不過產業分析師鄭雅云提醒，目前各產業的AI導入皆高度依賴外部供應商，包含：金融、零售與營建業有逾七成委外，傳統製造業更是有高達九成為委外，顯示技術與人才、供給與需求兩端缺口仍有待平衡的問題。

資安支出與AI應用呈正相關，2025傳統製造業、營建業資安支出雙位數成長

針對資安投資，資策會MIC調查顯示，資安支出與AI應用呈正相關，企業於AI導入擴張後，會同步增加資安防護與監控預算。關注2025年資安支出成長，漲幅最大為產業敏感度最高的金融業，成長26.7%，而傳統製造業與營建業也有18.6%、10.1%的雙位數成長。

針對資安人力，金融業在專責化做的最完整，高達87.5%為專責資安人員，也是唯一沒有資訊人員兼任資安的產業，而專責化程度次高的是營建業；針對資安支出趨勢，金融、傳統製造業的投入最穩健，聚焦勒索軟體防護、進階持續性威脅（APT）偵測，以及營運持續性；營建業的支出增幅最大，主要來自智慧工地的推動；批發零售業方面，預期隨著虛實融合（OMO）與數據應用深化，資安需求將逐漸浮現。

2026年四大產業雲端滲透率達75.8%，多雲與混合雲架構快速興起

針對資訊服務布局，資策會MIC表示，臺灣四大產業企業雲端採用已由導入期邁向深化應用階段，2025年臺灣四大產業雲端滲透率達74.2%，且預期2026年將提升至75.8%。

私有雲部署比例由2025年67.2%上升至2026年68.1%，顯示臺灣企業仍然更偏好具備治理與掌控優勢的雲端架構作為核心；其他部署方面，預估公有雲將從2025年25.2%提升至2026年27%、託管私有雲從2025年4.3%微幅提升至2026年5.8%，從成長幅度來看，企業並未大幅轉向雲端即服務，而是進入「如何治理與優化」的階段。

資策會MIC產業分析師鄭雅云指出，多雲與混合雲架構快速興起，反映出企業在彈性運算、跨境營運與風險分散的需求，從調查結果來看，四大產業採用混合雲的因素中，67%企業重視異質環境整合、56%聚焦雲端資源與成本管理，顯示整體企業的雲端策略已從單一轉向多雲協同與效率優化。

針對個別產業重點，金融業以法規遵循與關鍵資料保護為優先；傳統製造、營建與批發零售業以混合雲整合內外部系統為主，聚焦營運韌性與資源調度效率，雲端策略朝向治理、安全與效能三軸並進的成熟期發展。

調查說明：2025年第2季，採多元調查，為期3個月，有效樣本數326份，在95%信心水準下，抽樣誤差±1.39%