CES 2026／邁向實體AI 現代汽車美國廠2028年啟用人形機器人

中央社／ 首爾6日綜合外電報導
拉斯維加斯消費電子展（CES），現代汽車展示未來技術。 美聯社
拉斯維加斯消費電子展（CES），現代汽車展示未來技術。 美聯社

韓國現代汽車（Hyundai Motor）今天表示，計劃從2028年起，在美國喬治亞州製造廠部署人形機器人；此舉標誌該公司在自動化高風險與重複性生產方面，取得實質進展。

現代汽車在拉斯維加斯消費電子展（CES）展示旗下波士頓動力（Boston Dynamics）開發的Atlas人形機器人量產版，該公司並未透露這些機器人的數量或成本，但在聲明中表示，目標是將其應用推廣至所有製造據點，作為進軍「實體人工智慧」（physical AI）領域的一部分。

現代表示，2028年起，這些機器人將先執行零件排序（parts sequencing）工作，之後再隨著安全性與品質效益獲得驗證，逐步擴展應用。

現代表示，到2030年，Atlas機器人預計將進入零組件組裝領域，長遠計畫則是承擔涉及重負荷、重複動作及複雜操作的生產任務。

現代表示，這些機器人旨在承擔高風險與重複性任務，以減輕工人的體力負擔，並為工業環境中更廣泛的商業應用奠定基礎。

現代預期人形機器人將成為實體AI市場的最大板塊。實體AI是指嵌入硬體的AI系統，能收集現實世界數據並自主做出決策，涵蓋機器人、智慧工廠及自動駕駛等多個範疇。

現代表示，Atlas配備與人手比例相當、且具觸覺感測能力的手掌，能舉起最高50公斤的重物，並可自主操作，在攝氏零下20度至40度的工業環境運作。

現代表示，正透過與輝達（Nvidia）以及Google等全球AI領導者合作，加速這個領域的開發，目標是提升安全性、效率以及實際部署能力。

