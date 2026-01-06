CES／華碩衝刺電競 全球首款雙16吋螢幕電競筆電亮相
PC品牌大廠華碩（2357）旗下電競領導品牌ROG玩家共和國6日於CES 2026舉辦 「Dare to Innovate」 線上發表會，在慶祝ROG成立20周年之際，華碩除了推出搭載Intel最新處理器的電競PC外，亦亮相全球首款雙16吋螢幕電競筆電，將多功能應用推向全新境界。
ROG表示，CES現場展示橫跨電競生態系的全系列產品線，包括電競筆電、桌上型電腦、主機板與各式周邊，皆採用多項全球首創技術與先進規格，賦予玩家最強戰力，解鎖前所未有的遊戲沉浸視野。
ROG本次推出的電競PC涵蓋ROG Zephyrus 系列、ROG Zephyrus G14 / G16及ROG Zephyrus Duo。其中，Zephyrus G14 與 G16 搭載 Intel Core Ultra Series 3 處理器，提供靈活的效能表現，其 NPU 算力高達 50 TOPS，可從容應對本地 AI 運算與遊戲內的 AI 工作流程。
ROG Zephyrus G14 亦提供搭載次世代 AMD Ryzen AI 處理器的版本，通過 Copilot+ 認證，並支援本地 AI 執行。憑藉 50 TOPS 的 NPU 運算能力和 Copilot+，兩款筆電皆可將 AI 驅動的加速功能直接用於遊戲、創作與多工處理，無需依賴雲端。
值得注意的是，華碩ROG Zephyrus Duo (GX651) 作為全球首款雙 16 吋螢幕電競筆電，將多功能應用推向全新境界。其搭載雙 3K ROG Nebula HDR OLED 觸控螢幕，擁有 120 Hz 更新率與 0.2 毫秒極速反應時間，且主螢幕亦支援 NVIDIA G-SYNC 技術，在提供流暢無斷裂視覺的同時，更完美支援遊戲、直播或創作的多工處理。
效能方面，搭載最新 Intel Core Ultra Series 3 處理器與最高 NVIDIA GeForce RTX 5090 顯示卡，讓玩家能輕鬆駕馭高負載遊戲、內容創作及 AI 運算任務，並支援五種操作模式，結合內建均溫板、雙風扇與石墨烯散熱片的 ROG 智慧散熱技術，可靈活應對各種情境，全方位釋放巔峰效能，為工作、遊戲與創作賦予終極靈活性。
