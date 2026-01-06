輝能科技、達宇電能戰略合作 將推出固態電池解決方案

在全球科技盛會CES2026登場前夕，全球次世代鋰陶瓷電池技術領導者輝能科技（ProLogium）與智慧移動與儲能解決方案供應商達宇電能（Darfon Energy Tech）攜手宣布建立戰略合作關係，將共同推出面向電動自行車（E-Bike）與智慧移動載具（LEV）的「固態電池解決方案」，以更高等級安全性、快充能力與系統整合效率，回應全球對微型移動（micromobility）在室內充電、交通運輸與不同里程使用情境下的電池安全與體驗需求。

近年微型移動工具普及，帶動對高能量密度與快充的需求，但是在傳統離電池的技術瓶頸與的當今主流固態電池三大系統與半固態電池在近期JP Morgan的研討報告內的的數據與評論，也讓高能量密度所伴隨的「熱失控風險」成為品牌、通路與消費者共同關注的核心議題。輝能科技於 2025 年公開其第四代超流體化全無機固態電池技術，核心為57 mS/cm 的超高室溫離子導電度（經第三方 SGS 驗證），並以材料與系統層級設計，朝向「高性能與可規模化製造」並進的商業化路徑推進。

同時，輝能亦提出在電芯化學系統內以「不可燃全無機電解質 × 全陶瓷隔層 × 主動安全機制」的三重安全架構，將安全從「被動防護」推進到「主動終止風險鏈」。達宇電能深耕移動能源市場，深知市場對安全與效率的渴望，並持續引領智慧綠能的創新與應用，針對高端電動自行車品牌與智慧移動載具廠商開發高附加價值的新一代產品。

此次合作以「電芯—電池組—系統—應用」的共同開發模式為主軸，輝能科技提供第四代超流體化全無機固態電芯與量產平台基礎，輔以「安全、性能與成本」三者可以兼得的優勢，並結合達宇電能通過豐富的整合式系統設計經驗，滿足市場對鋰電池安全性的各項需求，包含安全升級、能量密度跨越及快充體驗。

輝能科技創辦人兼執行長楊思枬表示：「E-Bike 是高頻使用、近人距離、且充電場景最貼近日常生活的市場。固態電池若要被世界真正採用，必須在『可量產、可整合、可驗證』的產品形態中落地。

此外，輝能第四代平台亦主打『可製造、可降本』路徑：其超流體化全無機固態電解質在材料與製程整合上，提出相較硫化物體系更有利成本結構（包含不含稀有元素的低材料成本與製造簡單優勢等），讓此創新路線的全無機電池朝『可規模化且具成本競爭力』的方向推進。與達宇合作，正是把材料與電芯創新，推進到終端產品價值的關鍵一步。」

達宇電能高層表示：「我們與輝能的合作不僅是技術的升級，更是對市場安全的承諾。固態電池的導入將為儲能市場帶來革命性的安全性與效率轉型。」未來這項技術將加速應用在電動自行車，智慧移動載具及儲能系統，為消費者帶來更多安心與便利。