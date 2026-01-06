CES 2026聯發科Filogic 8000系列引領Wi-Fi 8更可靠的無線連線體驗

聯發科今日在CES 2026推出全新Wi-Fi 8晶片平台－Filogic 8000系列。此突破性產品組合不僅率先開創 Wi-Fi 8 生態體系，更進一步展現聯發科技持續推動無線通訊技術發展之實力。Wi-Fi 8將為各類產品帶來極高可靠度的無線連線體驗，並廣泛應用在包括寬頻閘道器、企業AP閘道器，以及各種終端裝置，如手機、筆電、電視、串流裝置、平板電腦與物聯網裝置等之上，同時強化各式 AI驅動產品與應用的效能表現。

聯發科Filogic 8000系列產品將鎖定搭載Wi-Fi 8技術的高階與旗艦裝置，首款晶片預計於今年送樣。

聯發科表示，隨著連網裝置數量持續增加，無線網路環境益發擁擠且容易相互干擾，導致連線不穩、回應遲緩的狀況。為確保系統順暢運作，穩定的Wi-Fi效能至關重要，因此Wi-Fi 8應運而生，能針對各種高承載的場景，如大量採用AI技術的應用情境，提供更穩定的連線能力與超低延遲的回應速度。此外，使用者亦可藉此享受更高的頻寬、更佳的能效與更優化的連線品質，全面提升整體使用感受。

Wi-Fi 8因應現今數位化與AI驅動的環境需求而設計，其創新技術橫跨多個核心領域：包括多AP協同運作、透過協同波束成形、頻譜效率提升與共存、動態子頻段運作、涵蓋範圍與連線距離低延遲與可靠度最佳化。

Wi-Fi 聯盟總裁兼首席執行官 Kevin Robinson表示，Wi-Fi聯盟成員一向引領產業創新，此次聯發科技率先推出的Wi-Fi 8解決方案樣品，正是展現產業強大發展動能的最佳範例。Wi-Fi 8將開啟高效能連線的新世代，不僅能支援更複雜的應用情境與沉浸式體驗，更具備極高可靠度的多Gbps等級傳輸能力。聯發科技的投入，將確保Wi-Fi 8技術可靠、穩固，並充分滿足全球生態系的需求。

聯發科公司副總經理暨智慧聯通事業部總經理許皓鈞表示，聯發科率先推動Wi-Fi 8在各項應用領域的落地，包括閘道器及終端裝置等解決方案。透過在CES的展示，不僅展現了推動次世代無線技術的承諾，也進一步鞏固了在現有Wi-Fi世代中的技術領導地位。

聯發科表示，在CES 2026展出的Wi-Fi 8解決方案，是其將下一世代Wi-Fi技術推向市場之最佳例證。隨著AI驅動與低延遲應用的持續快速增長，市場對極高可靠度的連線需求也達前所未有的高峰。透過Filogic 8000系列平台，聯發科技延續自Wi-Fi 7世代以來領先世界的產品推進節奏，為產業帶來關鍵動能，更為現今閘道器及終端裝置注入強大效能。