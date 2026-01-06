快訊

iRobot破產被中國代工廠收購 專家指9年前就下錯一步棋

陳漢典Lulu婚紗照曝光！綜藝感沒了「根本韓劇畫報」

心情很沉重！星宇張國煒：今年14架新機加入壓力大 年終獎金不好擴充

聽新聞
0:00 / 0:00

Sony BRAVIA Theater Bar 6 上市 搶攻家庭劇院音效商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
Sony BRAVIA Theater Bar 6上市 搶攻家庭劇院音效商機。圖／台灣索尼提供
Sony BRAVIA Theater Bar 6上市 搶攻家庭劇院音效商機。圖／台灣索尼提供

Sony BRAVIA Theater Bar 6(HT-B600)兩件式環繞家庭劇院於今日(1/6)正式在台上市；Bar 6採用與旗艦系列同級的X-Balanced 單體設計大幅提升發聲面積減少失真，搭載5個全音域單體並配備一組無線重低音揚聲器，展現3.1.2實體聲道的遼闊音場，Bar 6使用Sony獨家聲學技術垂直環繞引擎(Vertical surround engine)和超廣域環繞音場(S-Force PRO)，能強化立體音場帶來更沉浸式的環繞聲效。

此外，內建進階升混(Up-mixer)技術，可將一般立體音訊打造為環繞效果，顯著提升影視串流內容的品質，在訊源方面更支援 Dolby Atmos 和 DTS:X規格，營造影院級的居家視聽享受! Bar 6也設置專用的中置單體確保重現清晰的人聲對話，還可結合BRAVIA顯示器的AI聲源分析技術，啟動Voice Zoom 3功能以因應不同節目內容自訂人聲音量，進一步提升觀賞體驗；而透過Sony BRAVIA Connect應用程式，即可利用智慧型手機一手掌控個人偏好設定享受專屬居家劇院級音效。

小宅首選！彈性配置輕鬆打造卓越家庭劇院

BRAVIA Theater Bar 6兩件式環繞家庭劇院內建5個全音域單體包含天空聲道，皆採用X-Balanced 單體設計以極大化發聲面積，能以更小的振幅重現相同的聲壓有效減少失真；配備一組無線重低音，透過強勁的輸出讓影視娛樂體驗都能感受到震撼音效，其堅固的結構能有效抑制震動，傳遞均衡的低音表現打造完美和諧的360度立體聲場。

Bar 6支援全景聲規格Dolby Atmos和DTS:X，可展現更符合原創品質的觀影效果；內建Sony獨家聲學技術垂直環繞引擎(Vertical surround engine)和超廣域環繞音場(S-Force PRO) ，以精密的演算法整合虛實聲道擴展更具臨場感的音場，滿足全方位的優質聆聽體驗。此外，Bar 6也搭載進階升混 (Up-mixer)技術，即使觀看一般YouTube影片、Spotify音樂等串流訊源，也可藉由精準的演算法即時分析各個聲音物件，再重新配置於立體的環繞音場，提供包覆性的聆聽效果，將多元化的娛樂需求提升至最優質的享受!

BRAVIA Theater Bar 6透過專用的中置單體，可確保清楚重現每個場景中的人聲對話，提升觀賞體驗，同步支援Voice Zoom 3智慧功能，只要串聯BRAVIA系列顯示器指定機種，透過BRAVIA顯示器優異的AI聲源分析技術，即可從音訊中精確擷取人聲，針對不同觀看需求和節目類型增強或弱化人聲，例如觀看新聞、劇情類型時增強語音以清楚獲得訊息，或是觀賞賽事時可降低轉播人聲更投入比賽的現場氛圍。

Sony 顯示器 家庭

延伸閱讀

《羅密歐與茱麗葉》25週年初代卡司告別巡演 1月22日臺中重磅來襲 9折優惠最後把握

記憶體瘋漲燒到電玩產業 Sony、微軟下世代遊戲主機恐延後推出

烏克蘭俄占區「馬立波劇院」重開 克宮展現繁榮新形象

重建啟用馬立波劇院 俄圖展現烏克蘭控區繁榮新形象

相關新聞

NVIDIA宣布採用台積電3奈米製程的 Vera Rubin AI 超級電腦全面量產

輝達（NVIDIA ）執行長黃仁勳今日宣布，採用台積電3奈米製程、CoWoS先進封裝及全新機構設計的全新一代 AI 超級...

黃仁勳：機器人的GPT時代來臨 首款L2++自駕車平台導入賓士CLA首季上路

全球AI晶片霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在今年CES展大會前夕再丟出新震撼彈。他宣布「機器人時代的GPT時代」來...

黃仁勳宣告AI晶片 Rubin正式量產 微軟是首批客戶

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳正式宣告，新世代 AI 運算晶片 Vera Rubin 正在進入量產，且預期今年下半年大...

CES 2026聯發科Filogic 8000系列引領Wi-Fi 8更可靠的無線連線體驗

聯發科今日在CES 2026推出全新Wi-Fi 8晶片平台－Filogic 8000系列。此突破性產品組合不僅率先開創 ...

TI發表全新類比和嵌入式處理技術 加速邁向自動駕駛車輛的轉型

德州儀器（TI）今日推出全新的汽車半導體產品和開發資源，旨在提升各類車型的安全性和自主駕駛能力。TI的可擴展TDA5高效...

華碩攜手AR大廠XREAL 旗下ROG品牌推出首款AR眼鏡

PC品牌大廠華碩（2357）衝刺AR眼鏡，旗下電競品牌ROG玩家共和國6日於 CES 2026 舉辦 「Dare to ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。