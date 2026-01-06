Sony BRAVIA Theater Bar 6 上市 搶攻家庭劇院音效商機

Sony BRAVIA Theater Bar 6(HT-B600)兩件式環繞家庭劇院於今日(1/6)正式在台上市；Bar 6採用與旗艦系列同級的X-Balanced 單體設計大幅提升發聲面積減少失真，搭載5個全音域單體並配備一組無線重低音揚聲器，展現3.1.2實體聲道的遼闊音場，Bar 6使用Sony獨家聲學技術垂直環繞引擎(Vertical surround engine)和超廣域環繞音場(S-Force PRO)，能強化立體音場帶來更沉浸式的環繞聲效。

此外，內建進階升混(Up-mixer)技術，可將一般立體音訊打造為環繞效果，顯著提升影視串流內容的品質，在訊源方面更支援 Dolby Atmos 和 DTS:X規格，營造影院級的居家視聽享受! Bar 6也設置專用的中置單體確保重現清晰的人聲對話，還可結合BRAVIA顯示器的AI聲源分析技術，啟動Voice Zoom 3功能以因應不同節目內容自訂人聲音量，進一步提升觀賞體驗；而透過Sony BRAVIA Connect應用程式，即可利用智慧型手機一手掌控個人偏好設定享受專屬居家劇院級音效。

小宅首選！彈性配置輕鬆打造卓越家庭劇院

BRAVIA Theater Bar 6兩件式環繞家庭劇院內建5個全音域單體包含天空聲道，皆採用X-Balanced 單體設計以極大化發聲面積，能以更小的振幅重現相同的聲壓有效減少失真；配備一組無線重低音，透過強勁的輸出讓影視娛樂體驗都能感受到震撼音效，其堅固的結構能有效抑制震動，傳遞均衡的低音表現打造完美和諧的360度立體聲場。

Bar 6支援全景聲規格Dolby Atmos和DTS:X，可展現更符合原創品質的觀影效果；內建Sony獨家聲學技術垂直環繞引擎(Vertical surround engine)和超廣域環繞音場(S-Force PRO) ，以精密的演算法整合虛實聲道擴展更具臨場感的音場，滿足全方位的優質聆聽體驗。此外，Bar 6也搭載進階升混 (Up-mixer)技術，即使觀看一般YouTube影片、Spotify音樂等串流訊源，也可藉由精準的演算法即時分析各個聲音物件，再重新配置於立體的環繞音場，提供包覆性的聆聽效果，將多元化的娛樂需求提升至最優質的享受!

BRAVIA Theater Bar 6透過專用的中置單體，可確保清楚重現每個場景中的人聲對話，提升觀賞體驗，同步支援Voice Zoom 3智慧功能，只要串聯BRAVIA系列顯示器指定機種，透過BRAVIA顯示器優異的AI聲源分析技術，即可從音訊中精確擷取人聲，針對不同觀看需求和節目類型增強或弱化人聲，例如觀看新聞、劇情類型時增強語音以清楚獲得訊息，或是觀賞賽事時可降低轉播人聲更投入比賽的現場氛圍。