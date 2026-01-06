快訊

iRobot破產被中國代工廠收購 專家指9年前就下錯一步棋

陳漢典Lulu婚紗照曝光！綜藝感沒了「根本韓劇畫報」

心情很沉重！星宇張國煒：今年14架新機加入壓力大 年終獎金不好擴充

華碩攜手AR大廠XREAL 旗下ROG品牌推出首款AR眼鏡

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
ROG表示，ROG XREAL R1憑藉ROG Control Dock可相容桌上型電腦、遊戲機等多種設備，甚至能無縫整合到ROG生態系統，和ROG Ally掌機連接無須額外設定，即可享有大螢幕的視覺震撼。華碩／提供
ROG表示，ROG XREAL R1憑藉ROG Control Dock可相容桌上型電腦、遊戲機等多種設備，甚至能無縫整合到ROG生態系統，和ROG Ally掌機連接無須額外設定，即可享有大螢幕的視覺震撼。華碩／提供

PC品牌大廠華碩（2357）衝刺AR眼鏡，旗下電競品牌ROG玩家共和國6日於 CES 2026 舉辦 「Dare to Innovate」 線上發表會，除了推出多款新一代RGB OLED顯示器外，並首次亮相ROG品牌首款AR眼鏡，該機與AR眼鏡領域領導者XREAL合作，為沉浸式遊戲體驗開創全新典範。

XREAL是一家專注於消費級擴增實境（AR）眼鏡研發、設計與製造的中國大陸企業，其主要產品包括XREAL Air系列、Beam空間運算終端、One系列，以及與Google共同打造的Project Aura等。

根據行業數據，自2022年起，XREALAR眼鏡的全球出貨量持續位居市場前列，2024年市佔率位居全球第一。

ROG表示，全球首款配備240 Hz micro-OLED FHD的AR 眼鏡，搭配 ROG Control Dock，將電競帶入全新維度。ROG與AR眼鏡領域領導者XREAL合作，結合尖端工程與ROG DNA，引領沉浸式電競顯示器的全新進化。

ROG XREAL R1憑藉ROG Control Dock可相容桌上型電腦、遊戲機等多種設備，甚至能無縫整合到 ROG 生態系統 ─ 和 ROG Ally 掌機連接無須額外設定，即可享有大螢幕的視覺震撼。

ROG指出，畫面具 1920 x 1080 高解析、240 Hz 更新率和 3 毫秒超低延遲，玩家可在觀看距離 4 公尺處體驗等同 171 吋的虛擬螢幕，同時享受高達 57° 的寬闊視野，並透過多種螢幕比例選擇，打造極具沉浸視覺的遊戲體驗。所有渲染和追蹤都由眼鏡操控，啟用原生 3DoF 錨定模式，無需電腦輸入，即可將螢幕鎖定在空間中的固定位置。

此外，電致變色鏡片技術可自動調整鏡片透明度，以適應不同的照明環境；而 Bose 音效透過精準調校的空間音效，創造出豐富的三維音場，帶來令人驚艷的空間臨場感，讓玩家能夠在遊戲對戰中極速做出判斷。DisplayWidget Center 軟體則提供直覺操作，讓 ROG XREAL R1 電競眼鏡輕鬆成為極具整合的沉浸式電競解決方案。

華碩旗下電競品牌ROG玩家共和國首次亮相ROG首款AR眼鏡，該機與AR眼鏡領域領導者XREAL合作，為沉浸式遊戲體驗開創全新典範。華碩／提供
華碩旗下電競品牌ROG玩家共和國首次亮相ROG首款AR眼鏡，該機與AR眼鏡領域領導者XREAL合作，為沉浸式遊戲體驗開創全新典範。華碩／提供

ROG AR 電競

延伸閱讀

台股攻上3萬點「面板三喵變三雄」？他點名這大廠：其實沒利多

CES來了 輝達再掀電力革命… 中砂、昇陽半等受惠

輝達電力革命再進化 台鏈委外訂單湧進

華碩手機事業未來...可能改採委外代工

相關新聞

NVIDIA宣布採用台積電3奈米製程的 Vera Rubin AI 超級電腦全面量產

輝達（NVIDIA ）執行長黃仁勳今日宣布，採用台積電3奈米製程、CoWoS先進封裝及全新機構設計的全新一代 AI 超級...

黃仁勳：機器人的GPT時代來臨 首款L2++自駕車平台導入賓士CLA首季上路

全球AI晶片霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在今年CES展大會前夕再丟出新震撼彈。他宣布「機器人時代的GPT時代」來...

黃仁勳宣告AI晶片 Rubin正式量產 微軟是首批客戶

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳正式宣告，新世代 AI 運算晶片 Vera Rubin 正在進入量產，且預期今年下半年大...

CES 2026 聯發科Filogic 8000系列引領Wi-Fi 8更可靠的無線連線體驗

聯發科今日在CES 2026推出全新Wi-Fi 8晶片平台－Filogic 8000系列。此突破性產品組合不僅率先開創 ...

TI發表全新類比和嵌入式處理技術 加速邁向自動駕駛車輛的轉型

德州儀器（TI）今日推出全新的汽車半導體產品和開發資源，旨在提升各類車型的安全性和自主駕駛能力。TI的可擴展TDA5高效...

華碩攜手AR大廠XREAL 旗下ROG品牌推出首款AR眼鏡

PC品牌大廠華碩（2357）衝刺AR眼鏡，旗下電競品牌ROG玩家共和國6日於 CES 2026 舉辦 「Dare to ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。