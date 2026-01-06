華碩攜手AR大廠XREAL 旗下ROG品牌推出首款AR眼鏡

PC品牌大廠華碩（2357）衝刺AR眼鏡，旗下電競品牌ROG玩家共和國6日於 CES 2026 舉辦 「Dare to Innovate」 線上發表會，除了推出多款新一代RGB OLED顯示器外，並首次亮相ROG品牌首款AR眼鏡，該機與AR眼鏡領域領導者XREAL合作，為沉浸式遊戲體驗開創全新典範。

XREAL是一家專注於消費級擴增實境（AR）眼鏡研發、設計與製造的中國大陸企業，其主要產品包括XREAL Air系列、Beam空間運算終端、One系列，以及與Google共同打造的Project Aura等。

根據行業數據，自2022年起，XREALAR眼鏡的全球出貨量持續位居市場前列，2024年市佔率位居全球第一。

ROG表示，全球首款配備240 Hz micro-OLED FHD的AR 眼鏡，搭配 ROG Control Dock，將電競帶入全新維度。ROG與AR眼鏡領域領導者XREAL合作，結合尖端工程與ROG DNA，引領沉浸式電競顯示器的全新進化。

ROG XREAL R1憑藉ROG Control Dock可相容桌上型電腦、遊戲機等多種設備，甚至能無縫整合到 ROG 生態系統 ─ 和 ROG Ally 掌機連接無須額外設定，即可享有大螢幕的視覺震撼。

ROG指出，畫面具 1920 x 1080 高解析、240 Hz 更新率和 3 毫秒超低延遲，玩家可在觀看距離 4 公尺處體驗等同 171 吋的虛擬螢幕，同時享受高達 57° 的寬闊視野，並透過多種螢幕比例選擇，打造極具沉浸視覺的遊戲體驗。所有渲染和追蹤都由眼鏡操控，啟用原生 3DoF 錨定模式，無需電腦輸入，即可將螢幕鎖定在空間中的固定位置。