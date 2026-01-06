小島秀夫迷看過來 華碩ROG跨界合作打造電競新品

PC品牌大廠華碩（2357）旗下電競品牌ROG玩家共和國6日於 CES 2026 舉辦 「Dare to Innovate」 線上發表會，持續跨界合作，宣布與遊戲界明星製作人小島秀夫創立的小島製作（Kojima Productions ）強強聯手，ROG表示，本次跨界聯名的核心之作ROG Flow Z13-KJP 完美融合 ROG 20 年來的電競創新實力，以及 Kojima Productions 獨樹一幟的敘事視野。機身設計汲取自 Kojima Productions 標誌性吉祥物「Ludens」為靈感。

ROG持續透過全球跨界聯名，將電競與音樂、時尚、藝術及娛樂深度結合。藉由與知名創作者及重量級IP小島製作強強聯手，讓玩家得以在日益壯大的跨領域生態系中共同創作，進一步強化ROG 在全球電競社群的認同感與領導地位。

作為本次跨界聯名的核心之作，ROG Flow Z13-KJP 完美融合 ROG 20 年來的電競創新實力，以及 Kojima Productions 獨樹一幟的敘事視野。機身設計汲取自 Kojima Productions 標誌性吉祥物「Ludens」為靈感，重新詮釋並翻玩工作室的核心價值。

ROG表示，這款強悍的 2-in-1 效能怪物具備極致靈活性，可隨心轉換為遊戲機、創作平板、工作站或輕薄筆電等多種形態。ROG Flow Z13-KJP 搭載 AMD Ryzen AI Max+ 395 處理器、Radeon 8060S 顯示晶片與 50 TOPS NPU，在平板尺寸的精巧機身中，爆發出桌機級的效能與本地端 AI 運算實力。13.4 吋 2.5K Nebula HDR 觸控螢幕擁有 180 Hz 更新率與 100% DCI-P3 色域，提供電影級震撼視覺與極速反應力；搭配可拆卸式鍵盤與纖薄機身，讓遊戲與創作不受空間束縛。

由新川洋司 (Yoji Shinkawa) 親自操刀設計，機身完美揉合藝術美感與頂尖工程，化身為極具收藏價值的珍品；搭配Kojima Productions專屬包裝、客製化 Armoury Crate 主題與 Ludens 專屬桌布，是獻給所有玩家的夢幻收藏。

伴隨 ROG Flow Z13-KJP 同步亮相的還有一系列專屬的頂級周邊配備。ROG Delta II-KJP 電競耳機搭載 50 mm 鍍鈦振膜驅動單體，呈現栩栩如生的震撼音效，並透過 10 mm 超寬頻麥克風確保通訊清晰；結合 DualFlow 雙串流音頻技術實現雙裝置無縫連接，並憑藉 ROG SpeedNova 無線技術提供長達 100 小時的驚人續航。

ROG Keris II Origin-KJP 電競滑鼠，63 克的極致輕量，具備人體工學設計與三區 RGB 燈效，內建 42,000 dpi ROG AimPoint Pro 光學感應器與 SpeedNova 無線技術，帶來精準且零延遲的絕佳手感。