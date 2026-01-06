CES／宏碁衝刺2026 推出搭載Intel最新處理器NB系列新品

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁6日推出全新電競筆記型電腦產品陣容，搭載最新Intel Core Ultra系列3處理器，並結合NVIDIA GeForce RTX 50系列筆記型電腦GPU。圖／宏碁提供
PC品牌搶灘2026年商機，CES大展上釋出最新產品，宏碁（2353）6日宣布，發表以搭載最新Intel Core Ultra系列3處理器為首的一系列AI PC，新產品包含一般消費性Copilot+ PC、電競、商用領域，同時宏碁亦發表網通、螢幕等周邊產品及新電動滑板車，全力搶攻2026年商機。

宏碁宣布旗下Aspire主流筆電系列將推出全新機種，搭載最新Intel Core Ultra系列3處理器。Acer Aspire 14 AI與Aspire 16 AI提供高質感外型與流暢效能，並以親民價格帶來全方位體驗。全新Aspire AI系列提供OLED螢幕選項與靈活的180度軸承，滿足學習、工作與日常使用的多樣需求。

宏碁亦推出全新Swift AI筆記型電腦產品陣容，這些搭載Windows 11的新一代Copilot+ PC專為創作者、行動工作者與重視科技體驗的使用者打造，提供強大的本地端AI運算能力。全新系列包含Swift 16 AI、重量最輕不到1公斤的Swift Edge AI，以及具備14吋與16吋選擇的Swift Go AI輕薄機種，滿足不同使用情境需求。

在宏碁電競筆記型電腦產品陣容方面，新品搭載最新Intel Core Ultra系列3處理器，並結合NVIDIA GeForce RTX 50系列筆記型電腦GPU，提供強大效能、頂級繪圖表現與AI支援技術。

在商用領域部分，宏碁宣布推出全方位Veriton商用桌上型電腦系列，涵蓋All-in-One機種、Large Tower與AI迷你工作站等多元機型，助力企業提升生產力與創造力，滿足日益增長的商務需求。

在PC周邊部分，宏碁推出四款全新螢幕，包含三款高階電競機種與一款為創作者打造的先進6K螢幕，同時也推出瞄準電競與家庭劇院愛好者的環保雷射投影機。

宏碁亦擴展其網通產品陣容，發表四款全新網路裝置，將新一代Wi-Fi 7與5G效能導入更多使用情境。此次新品包含Predator Connect X7S 5G CPE、Acer Connect Ovia T360 Wi-Fi 7雙頻網狀路由器、Acer Connect Ovia T520 Wi-Fi 7三頻網狀路由器，以及Acer Connect M4D 5G行動熱點，為智慧家庭、電競玩家、混合辦公族群與經常旅行的使用者提供更快速、穩定且安全的連線體驗。

此外，宏碁發表全新電動滑板車Predator ES Storm Pro，專為高效率城市騎乘打造，擴展宏碁持續成長的智慧移動產品線，提供更智慧靈活的城市移動選擇。

宏碁6日宣布旗下Aspire主流筆電系列將推出全新機種，搭載最新Intel Core Ultra系列3處理器。圖／宏碁提供
