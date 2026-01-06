快訊

馬杜洛首度現身紐約聽證會：我是無辜的，我沒罪！

委內瑞拉正式變天！副總統宣誓就職 宣布全國實施緊急狀態逮親美人士

好市多會費將漲價 先掀一波搶辦潮？官方4月前辦卡規則曝光

CES／德儀推出車用新晶片與 4D 成像雷達收發器

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

晶片大廠德儀（TI）於CES展中，宣布推出全新的汽車半導體產品和開發資源。

TI表示，其可擴展TDA5高效能運算單晶片系列提供功率與安全最佳化的處理能力，以及邊緣AI功能，最高支援汽車工程師協會（SAE）Level 3自主駕駛。該公司同時也發表AWR2188，是一款單晶片8×8 4D影像雷達收發器，可幫助工程師簡化高解析度雷達系統的設計。這些裝置加上DP83TD555J-Q1 10BASE-T1S 乙太網路實體層（PHY）的組合，進一步擴展TI針對下一代ADAS和軟體定義車輛（SDV）推出的廣泛汽車產品組合。

TI指出，為了提升下一代汽車的安全性和自主駕駛能力，汽車製造商正在採用支援AI和感測器融合的中央運算系統，以實現即時決策。TI的TDA5系統單晶片系列專為高效能運算所設計，可提供從每秒10兆次運算（TOPS）到1,200 TOPS的邊緣AI加速，能源效率超過24 TOPS/W。

TDA5系統單晶片整合最新一代TI C7 NPU，在功耗相近的情況下，其AI運算能力比上一代產品提升多達12倍。

至於TI的AWR2188 4D成像雷達收發器，將8個發射器和8個接收器整合到單一封裝晶片中，此收發器同時支援衛星和邊緣架構，讓汽車製造商能彈性地簡化和加速ADAS功能從入門級到高階車型的部署。此收發器可在350公尺以上的距離內更精確地偵測物體，實現更安全、更高等級的自動駕駛。

TI指出，TDA54-Q1系統單晶片預計將於2026年底向特定車用客戶提供樣品。

晶片 AI

延伸閱讀

CES／英特爾最新系列處理器亮相 相關筆電開放預購

證實追單台積增產？輝達：陸企對H200晶片需求強勁 有足夠產能可供應

輝達CES放大招：汽車平台Alpamayo讓車會推理、機器人AI模型登場

黃仁勳大秀全新 Rubin 晶片 宣告已全面量產 大客戶下半年正式部署

相關新聞

NVIDIA宣布採用台積電3奈米製程的 Vera Rubin AI 超級電腦全面量產

輝達（NVIDIA ）執行長黃仁勳今日宣布，採用台積電3奈米製程、CoWoS先進封裝及全新機構設計的全新一代 AI 超級...

黃仁勳：機器人的GPT時代來臨 首款L4自駕車平台導入賓士CLA首季上路

全球AI晶片霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在今年CES展大會前夕再丟出新震撼彈。他宣布「機器人時代的GPT時代」來...

黃仁勳宣告AI晶片 Rubin正式量產 微軟是首批客戶

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳正式宣告，新世代 AI 運算晶片 Vera Rubin 正在進入量產，且預期今年下半年大...

CES／宏碁衝刺2026 推出搭載Intel最新處理器NB系列新品

PC品牌搶灘2026年商機，CES大展上釋出最新產品，宏碁（2353）6日宣布，發表以搭載最新Intel Core Ul...

CES 2026／黃仁勳發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在美國消費性電子展（CES）發表主題演講，公布自駕車AI技術Alpamayo、AI超...

CES 2026／輝達正式發表Vera Rubin平台 AI運算效能顯著提升

人工智慧（AI）巨頭輝達執行長黃仁勳今天表示，新一代VeraRubin晶片平台已進入「全面量產」階段，在支援聊天機器人等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。