CES／英特爾最新系列處理器亮相 相關筆電開放預購

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

CES 2026登場，英特爾的客戶端Intel Core Ultra系列3處理器亮相，是首款採用Intel 18A製程打造的AI PC平台，並於美國設計與製造，標榜支援超過200款PC設計，並通過嵌入式與工業應用認證，適用於機器人、智慧城市、自動化、醫療等多元邊緣運算場景。

在Intel Core Ultra系列3處理器的行動處理器產品線中，Intel Core Ultra X9與X7處理器搭載英特爾最高效能的整合式Intel Arc顯示晶片，為經常在行動中同時處理遊戲、內容創作與高生產力等進階工作負載的多工使用者量身打造。頂級規格最高可達16核心CPU、12個Xe核心，以及50 TOPS的NPU AI運算能力，具備達60%的多執行緒效能提升，遊戲效能也可提升逾77%，電池續航力最長可達27小時。

英特爾客戶端運算事業群資深副總裁暨用戶端事業群總經理Jim Johnson表示，透過系列3處理器，提升能源效率、強化CPU效能、提供同級產品中更高規格的GPU、更強大的AI運算能力，並確保x86架構帶來可靠的程式應用相容性。

同時，英特爾提到，系列3邊緣運算處理器首度與PC版本同步推出，通過嵌入式與工業應用認證，提供耐受度更高的溫度範圍、可預測效能表現，與24x7全天候運作可靠性等應用場景。

英特爾也表示，首批搭載Intel Core Ultra系列3處理器的消費型筆電將於1月6日開放預購，並於1月27日全球正式上市，更多產品設計將於今年上半年陸續推出。搭載Intel Core Ultra系列3處理器的邊緣運算系統，則預計自第2季起上市。

