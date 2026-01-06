CES／高通宣布機器人技術組合 搶進實體AI領域

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

晶片大廠高通於今年 CES 展宣布，推出新一代機器人全方位堆疊架構，整合硬體、軟體與複合式 AI ，同時推出專為工業用 AMR 與先進全尺寸人形機器人打造的最新高效能機器人處理器 Qualcomm Dragonwing IQ10 系列，是該公司最新的機器人專用處理器。

高通是於2015年跨足機器人領域，推出首款整合軟硬體的開發套件。如今 Dragonwing 工業處理器產品藍圖已支援多種通用型機器人外型設計。此一架構可支援先進感知技術與動作規劃，並結合端到端 AI 模型，實現通用化操作能力與人機互動。

高通指出， Dragonwing IQ10 的推出，象徵其在各類工業應用的實務化、實際部署上，邁出關鍵的一大步。高通技術公司正與 Kuka Robotics 就其新一代機器人解決方案展開洽談。

高通旗下高通技術公司執行副總裁暨汽車、產業、嵌入式物聯網與機器人事業群總經理 Nakul Duggal 表示，高通深知要讓最複雜的機器人系統能可靠、安全且可規模化運作所需的要素。基於該公司在低延遲、安全等級及高效能技術方面所擁有的強大基礎，涵蓋從感測、感知到規劃與執行，其正在重新定義實體 AI 的可能性，讓智慧機器走出實驗室，邁向真實世界的應用場域。

