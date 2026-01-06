快訊

馬杜洛首度現身紐約聽證會：我是無辜的，我沒罪！

委內瑞拉正式變天！副總統宣誓就職 宣布全國實施緊急狀態逮親美人士

好市多會費將漲價 先掀一波搶辦潮？官方4月前辦卡規則曝光

CES／聯發科宣布推出全新Wi-Fi 8 晶片平台 亮點一次看

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

IC設計大廠聯發科（2454）於 CES 2026 宣布推出全新 Wi-Fi 8 晶片平台 Filogic 8000 系列。聯發科指出，此產品組合不僅率先開創 Wi-Fi 8 生態體系，更進一步展現該公司持續推動無線通訊技術發展的實力。

聯發科表示，Wi-Fi 8 將為各類產品帶來極高可靠度的無線連線體驗，並廣泛應用在包括寬頻閘道器、企業AP閘道器，及各種終端裝置，如手機、筆電、電視、串流裝置、平板電腦與物聯網裝置等之上，同時強化各種AI驅動產品與應用的效能表現。 Wi-Fi 8 能針對各種高承載的場景，如大量採用 AI 技術的應用情境，提供更穩定的連線能力與超低延遲的回應速度。

聯發科副總暨智慧聯通事業部總經理許皓鈞提到，該公司率先推動 Wi-Fi 8 在各項應用領域的落實，包括閘道器及終端裝置等解決方案。透過在CES展示，不僅展現推動次世代無線技術的承諾，也進一步鞏固其在現有 Wi-Fi 世代中的技術領導地位。

聯發科指出， Filogic 8000 系列產品將鎖定搭載Wi-Fi 8技術的高階與旗艦裝置，首款晶片預計於今年送樣。

Wi-Fi 聯發科 晶片

延伸閱讀

證實追單台積增產？輝達：陸企對H200晶片需求強勁 有足夠產能可供應

輝達CES放大招：汽車平台Alpamayo讓車會推理、機器人AI模型登場

黃仁勳大秀全新 Rubin 晶片 宣告已全面量產 大客戶下半年正式部署

黃仁勳2026 CES演講 廣達梁次震、雲達楊麒令等AI兆元宴台廠到場力挺

相關新聞

NVIDIA宣布採用台積電3奈米製程的 Vera Rubin AI 超級電腦全面量產

輝達（NVIDIA ）執行長黃仁勳今日宣布，採用台積電3奈米製程、CoWoS先進封裝及全新機構設計的全新一代 AI 超級...

黃仁勳：機器人的GPT時代來臨 首款L4自駕車平台導入賓士CLA首季上路

全球AI晶片霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在今年CES展大會前夕再丟出新震撼彈。他宣布「機器人時代的GPT時代」來...

黃仁勳宣告AI晶片 Rubin正式量產 微軟是首批客戶

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳正式宣告，新世代 AI 運算晶片 Vera Rubin 正在進入量產，且預期今年下半年大...

CES／宏碁衝刺2026 推出搭載Intel最新處理器NB系列新品

PC品牌搶灘2026年商機，CES大展上釋出最新產品，宏碁（2353）6日宣布，發表以搭載最新Intel Core Ul...

CES 2026／黃仁勳發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在美國消費性電子展（CES）發表主題演講，公布自駕車AI技術Alpamayo、AI超...

CES 2026／輝達正式發表Vera Rubin平台 AI運算效能顯著提升

人工智慧（AI）巨頭輝達執行長黃仁勳今天表示，新一代VeraRubin晶片平台已進入「全面量產」階段，在支援聊天機器人等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。