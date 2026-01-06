NVIDIA宣布採用台積電3奈米製程的 Vera Rubin AI 超級電腦全面量產

輝達（NVIDIA ）執行長黃仁勳今日宣布，採用台積電3奈米製程、CoWoS先進封裝及全新機構設計的全新一代 AI 超級電腦 Vera Rubin 已全面進入量產，迎合AI（人工智慧）對運算需求的爆炸性增長。他說，Vera Rubin 以提出暗物質觀測的科學家 Vera Rubin 命名，象徵突破性的探索精神與技術前沿。

黃仁勳宣布輝達全新的AI晶片Vera Rubin晶片，即是他先前二度飛抵台灣希望台積電和鴻海及廣達等AI伺服器供應鏈全力配合能增產並如期到位的新一代AI全新利器，從晶片到模組、到機架再到機櫃等，都是革命性的創新產品。預料隨著Vera Rubin量產，有利輝達在AI伺服器版圖再向上提升。

黃仁勳強，AI模型規模每年以十倍速度增長，推論運算不再是一問一答的單次輸出，而是「思考的過程」。為了教 AI 如何思考，NVIDIA 在後訓練階段引入強化學習，使系統能自我反覆嘗試與學習，所需運算量因此全面爆炸。測試時間擴展（test-time scaling）使每年所需 token 數量平均增長 5 倍，同時上一代 AI token 成本每年下降約 10 倍。NVIDIA 強調，推進運算技術每年都不能落後，這正是 Vera Rubin 誕生的核心原因。

至於Vera Rubin和前一代Blackwell 有什麼革命的創新呢？

黃仁勳在這個項目，花很多時間仔細講解。他說，Vera Rubin AI超級電腦， 採用六顆晶片架構，由 Vera CPU 與 Rubin GPU 共同設計，可雙向、低延遲共享資料，並以 17000 個元件精密組裝而成。系統可提供 100 petaflops 的 AI 運算能力，是前一代的五倍。ConnectX-9 提供每顆 GPU 1.6 Tbps 的擴展頻寬，BlueField-4 DPU 負責卸載儲存與資安工作，確保運算資源專注於 AI。全新 Vera Rubin 計算模組無纜線、無風扇、無水管設計，整體系統包括一顆 BlueField-4 DPU、八張 ConnectX-9 網卡、兩顆 Vera CPU 與四顆 Rubin GPU。

在資料互聯方面，Vera Rubing導入第六代 NVLink 交換器，可連接 18 個運算節點，支援最多72 顆 Rubin GPU 同步運作，資料傳輸量超過全球網際網路總和。配合全球首款 512 通道、200Gb 共封裝光學乙太網路交換器 Spectrum-X，能將數千機櫃組成完整的 AI 工廠。

黃仁勳很自豪地說，自設計以來，NVIDIA 累計投入 15000 個工程師年。第一座 Vera Rubin NVL72 機櫃正式上線，包含 220 兆個電晶體，重量近兩公噸，標誌著 AI 運算邁向下一個前沿。