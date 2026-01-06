快訊

馬杜洛首度現身紐約聽證會：我是無辜的，我沒罪！

委內瑞拉正式變天！副總統宣誓就職 宣布全國實施緊急狀態逮親美人士

好市多會費將漲價 先掀一波搶辦潮？官方4月前辦卡規則曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

NVIDIA宣布採用台積電3奈米製程的 Vera Rubin AI 超級電腦全面量產

聯合報／ 特派記者簡永祥／拉斯維加斯5日電
NVIDIA 宣布採用台積電3奈米製程的 Vera Rubin AI 超級電腦全面量產，有利 AI算力再進化。記者簡永祥／攝影
NVIDIA 宣布採用台積電3奈米製程的 Vera Rubin AI 超級電腦全面量產，有利 AI算力再進化。記者簡永祥／攝影

輝達（NVIDIA ）執行長黃仁勳今日宣布，採用台積電3奈米製程、CoWoS先進封裝及全新機構設計的全新一代 AI 超級電腦 Vera Rubin 已全面進入量產，迎合AI（人工智慧）對運算需求的爆炸性增長。他說，Vera Rubin 以提出暗物質觀測的科學家 Vera Rubin 命名，象徵突破性的探索精神與技術前沿。

黃仁勳宣布輝達全新的AI晶片Vera Rubin晶片，即是他先前二度飛抵台灣希望台積電和鴻海及廣達等AI伺服器供應鏈全力配合能增產並如期到位的新一代AI全新利器，從晶片到模組、到機架再到機櫃等，都是革命性的創新產品。預料隨著Vera Rubin量產，有利輝達在AI伺服器版圖再向上提升。

黃仁勳強，AI模型規模每年以十倍速度增長，推論運算不再是一問一答的單次輸出，而是「思考的過程」。為了教 AI 如何思考，NVIDIA 在後訓練階段引入強化學習，使系統能自我反覆嘗試與學習，所需運算量因此全面爆炸。測試時間擴展（test-time scaling）使每年所需 token 數量平均增長 5 倍，同時上一代 AI token 成本每年下降約 10 倍。NVIDIA 強調，推進運算技術每年都不能落後，這正是 Vera Rubin 誕生的核心原因。

至於Vera Rubin和前一代Blackwell 有什麼革命的創新呢？

黃仁勳在這個項目，花很多時間仔細講解。他說，Vera Rubin AI超級電腦， 採用六顆晶片架構，由 Vera CPU 與 Rubin GPU 共同設計，可雙向、低延遲共享資料，並以 17000 個元件精密組裝而成。系統可提供 100 petaflops 的 AI 運算能力，是前一代的五倍。ConnectX-9 提供每顆 GPU 1.6 Tbps 的擴展頻寬，BlueField-4 DPU 負責卸載儲存與資安工作，確保運算資源專注於 AI。全新 Vera Rubin 計算模組無纜線、無風扇、無水管設計，整體系統包括一顆 BlueField-4 DPU、八張 ConnectX-9 網卡、兩顆 Vera CPU 與四顆 Rubin GPU。

在資料互聯方面，Vera Rubing導入第六代 NVLink 交換器，可連接 18 個運算節點，支援最多72 顆 Rubin GPU 同步運作，資料傳輸量超過全球網際網路總和。配合全球首款 512 通道、200Gb 共封裝光學乙太網路交換器 Spectrum-X，能將數千機櫃組成完整的 AI 工廠。

黃仁勳很自豪地說，自設計以來，NVIDIA 累計投入 15000 個工程師年。第一座 Vera Rubin NVL72 機櫃正式上線，包含 220 兆個電晶體，重量近兩公噸，標誌著 AI 運算邁向下一個前沿。

黃仁勳最後強調，Vera Rubin 將應用於大型 AI 模型訓練、強化學習與多階段推論，並支援從前訓練到後訓練、從測試到推論的全流程。Vera Rubin 的誕生，不僅推進全球 AI 技術前沿，也為自動駕駛、物理模擬、語言理解等多領域應用提供強大基礎。

輝達新一代AI晶片Vera Rubin 以提出暗物質觀測的科學家 Vera Rubin 命名，象徵突破性的探索精神與技術前沿。記者簡永祥／攝影
輝達新一代AI晶片Vera Rubin 以提出暗物質觀測的科學家 Vera Rubin 命名，象徵突破性的探索精神與技術前沿。記者簡永祥／攝影

AI 黃仁勳 設計

延伸閱讀

證實追單台積增產？輝達：陸企對H200晶片需求強勁 有足夠產能可供應

輝達CES放大招：汽車平台Alpamayo讓車會推理、機器人AI模型登場

黃仁勳大秀全新Rubin晶片宣告如期備妥 大客戶下半年正式部署

黃仁勳2026 CES演講 廣達梁次震、台達電鄭平等AI兆元宴台廠到場力挺

相關新聞

NVIDIA宣布採用台積電3奈米製程的 Vera Rubin AI 超級電腦全面量產

輝達（NVIDIA ）執行長黃仁勳今日宣布，採用台積電3奈米製程、CoWoS先進封裝及全新機構設計的全新一代 AI 超級...

黃仁勳：機器人的GPT時代來臨 首款L4自駕車平台導入賓士CLA首季上路

全球AI晶片霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在今年CES展大會前夕再丟出新震撼彈。他宣布「機器人時代的GPT時代」來...

黃仁勳宣告AI晶片 Rubin正式量產 微軟是首批客戶

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳正式宣告，新世代 AI 運算晶片 Vera Rubin 正在進入量產，且預期今年下半年大...

CES／宏碁衝刺2026 推出搭載Intel最新處理器NB系列新品

PC品牌搶灘2026年商機，CES大展上釋出最新產品，宏碁（2353）6日宣布，發表以搭載最新Intel Core Ul...

CES 2026／黃仁勳發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在美國消費性電子展（CES）發表主題演講，公布自駕車AI技術Alpamayo、AI超...

CES 2026／輝達正式發表Vera Rubin平台 AI運算效能顯著提升

人工智慧（AI）巨頭輝達執行長黃仁勳今天表示，新一代VeraRubin晶片平台已進入「全面量產」階段，在支援聊天機器人等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。