黃仁勳：機器人的GPT時代來臨 首款L4自駕車平台導入賓士CLA首季上路

聯合報／ 特派記者簡永祥／拉斯維加斯5日電
輝達執行長黃仁勳宣布，輝達推出自動車平台率先導入賓士的CLA系列，全球首輛L4（自動駕駛等級）的自駕車本季首先在美國上路。特派記者簡永祥／攝影
全球AI晶片霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在今年CES展大會前夕再丟出新震撼彈。他宣布「機器人時代的GPT時代」來臨。輝達推出自動車平台率先導入賓士的CLA系列，全球首輛L4（自動駕駛等級）的自駕車本季首先在美國上路、接著第2季在歐洲上路，第3、4季將進入在亞洲市場。黃仁勳並預估，十年內全球車輛將有高度比率實現自動化。

黃仁勳在今年的CES展前專題演說仍穿上與去年相同閃亮皮衣。他今年的演講聚焦「物理AI」應用的車用領域，宣告AI發展已進入全面實體物理AI時代。並在繼2022年OpenAI發表ChatGPT後，他宣布輝達推出Alpamayo自駕車平台，攜手賓士等車廠，宣告完成已完成開發會「思考」的Alpamayo模式平台，推進自駕技術和機器人自主技術。

黃仁勳並以賓士將輝達此平台率先導入CLA車列，推出全球第一台L4全自駕的轎車，預定本季於美國正式上路、歐洲將緊接著於第2季上路；第3、第4季進入亞洲市場。他並此以宣告「物理AI的ChatGPT時刻已經到來！。」

黃仁勳在今年在CES，首度亮相全新開源AI模型家族「Alpamayo」，這是輝達專為自駕車開發的全新開放式平台。

黃仁勳表示，Alpamayo具備高度自主決策能力。每輛車皆配備多樣化、冗餘設計的感測器，並採用雙軌安全架構：主系統由Alpamayo執行，輔以完全可追溯、可驗證的傳統自動駕駛軟體堆疊作為安全防護。策略與安全評估系統會動態判斷路況，必要時自動切換至保守模式，確保駕駛安全。這套設計使Mercedes-Benz CLA成為全球唯一從晶片、系統到每行程式碼均通過安全認證的車款。

黃仁勳強調，Alpamayo的開發歷程投入數千名工程師，並與賓士（Mercedes-Benz）及合作夥伴Ola自5年前就開始協作。這套系統不僅支援私人車輛自動駕駛，也可作為機器計程車平台，為未來十億輛具自動駕駛能力的車輛鋪路。系統會持續透過新版本更新，以保持最新的AI能力與安全性能。

他並強調這項開放架構，還採用專為機器人與自動駕駛設計的雙ORIG與雙FOUR處理器，並整合端到端模擬、合成資料生成及訓練流程。這套方法同樣適用於其他機器人系統，包括移動型機器人、機械手臂甚至人形機器人。NVIDIA表示，完整自建堆疊的經驗，使其能理解機器人系統所需的晶片、運算架構與基礎設施，並將技術向生態系全面開放，推動L4自動駕駛與RoboTaxi產業快速擴張。

黃仁勳進一步指出，從非自動駕駛跨越到自動駕駛的產業轉折點已經到來，十年內全球車輛將有高度比率實現自動化。這也代表，實體AI將成為全球機器人產業的重要推手，並促進自動駕駛技術進入主流應用場景。

黃仁勳在今年在CES，首度亮相全新開源AI模型家族「Alpamayo」，這是輝達專為自駕車開發的全新開放式平台。記者簡永祥／攝影
