CES 2026／黃仁勳發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

中央社／ 台北6日電
輝達執行長黃仁勳在美國消費性電子展（CES）揭曉全新自駕車人工智慧技術Alpamayo。中央社
輝達執行長黃仁勳在美國消費性電子展（CES）揭曉全新自駕車人工智慧技術Alpamayo。中央社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在美國消費性電子展（CES）發表主題演講，公布自駕車AI技術Alpamayo、AI超級電腦Vera Rubin、次世代基礎設施與網路3大亮點，並提到「實體AI的ChatGPT時刻已經到來」、「機器人將在電腦中誕生」等多個引人注目的金句。

黃仁勳強調，這是一次10年一遇的「平台轉移」，人工智慧（AI）是由能源、晶片、基礎設施、模型與應用程式組成的5層架構，輝達致力於全堆疊（FullStack）技術的開發。

黃仁勳說，未來人類不再是「編寫」軟體，而是透過資料「訓練」軟體；運算中心也不再由中央處理器（CPU）主導，而是轉向繪圖處理器（GPU）。

一、發表Alpamayo：全球首款會思考的自駕AI

黃仁勳在演講中發表自動駕駛推理模型Alpamayo，為全球首款具備思考與推理能力的自駕AI，在攝影機輸入大量資料，包括自動駕駛的里程，以及由人類駕駛示範的數據，並加入大量由Cosmos世界模型生成的場景，對數十萬個範例進行精細的標註，藉此教導汽車如何駕駛。

「實體AI的ChatGPT時刻已經到來」，黃仁勳說，Alpamayo的特別之處在於，它不僅能接收感測器輸入並操作方向盤、煞車與加速，還會針對即將採取的行動進行推理，說明它打算做什麼、為什麼採取這個行動，以及預計行駛軌跡。

黃仁勳指出，在駕駛過程中，即使是再罕見的極端狀況，只要分解成多個較小的場景並透過「推理」，汽車就能將這些極端狀況分解成它已知如何處理的正常情況。

首款採用輝達技術的自駕車將於今年第1季在美國上路，第2季進入歐洲，並於第3、4季進入亞洲。

輝達今天也推出專為人形機器人設計的開放模型GR00T N1.6、具備推理能力的視覺語言模型CosmosReason 2，以及搭載Blackwell架構的Jetson T4000模組，並與開源社群平台Hugging Face合作，將輝達Isaac機器人平台和GR00T基礎模型納入LeRobot開源框架，連結全球超過1300萬名開發者。

黃仁勳指出，「機器人將在電腦中誕生，在應對現實世界的重力之前，它們已經在虛擬世界中完成了設計、製造與測試。」

二、AI超級電腦Vera Rubin已全面量產

黃仁勳說，AI所需的運算量正以天文數字成長，輝達GPU的需求正直線攀升，因為AI模型的規模每年都以10倍速度增加。

他表示，AI的競賽非常激烈，每個人都在努力邁向下一代領先技術，每當技術達到新境界，上一代詞元（Token）生成的成本就會下降約10倍。「你運算的速度越快，就能越早達到下一個技術巔峰」，因此輝達決定每年都要推進運算技術的最前沿，不浪費任何一年，目前Vera Rubin已全面量產（full production）。

Vera Rubin平台由6款全新晶片組成，包括VeraCPU、Rubin GPU、NVLink 6交換器、ConnectX-9SuperNIC智慧網卡、BlueField-4資料處理器、Spectrum-6以太網路交換器。與前一代 Blackwell平台相比，Vera Rubin推論成本僅需1/7，訓練混合專家模型（MoE）所需的GPU數量僅1/4。

「大家知道輝達製造晶片，但現在，輝達製造的是完整的系統」，黃仁勳表示，除非進行「極致協同設計」，同時對所有晶片與整個堆疊進行創新，否則產業將無法持續進步。

三、次世代基礎設施與網路

黃仁勳在演講中提到，輝達徹底改造了用於模組化伺服器設計的MGX機箱，過去這種機箱充滿複雜的纜線，組裝需要2小時且容易出錯。現在透過液冷核心設計，組裝時間從2小時縮短到5分鐘。

此外，儘管Rubin平台的效能大幅提升，卻能直接使用45度的溫水進行冷卻，這意味著資料中心不需要冷水主機，能節省全球資料中心約6%的電力。

黃仁勳說，輝達推出的Spectrum-X乙太網路交換器平台，能提供比標準乙太網路高出25%的吞吐量。對於一座耗資500億美元的資料中心而言，10%的性能提升就價值50億美元，省下的錢等於讓網路設備變成免費。

隨著AI對話變長，上下文記憶體急劇增加，輝達推出Bluefield-4，讓每個GPU額外獲得16TB的記憶體儲存空間，解決了詞元（Token）生成的傳輸瓶頸。

黃仁勳在演講尾聲表示，輝達正從晶片、基礎設施、模型與應用面向，全方位重新發明AI，讓所有人能為世界創造出令人驚嘆的應用。

