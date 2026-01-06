黃仁勳宣告AI晶片 Rubin正式量產 微軟是首批客戶
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳正式宣告，新世代 AI 運算晶片 Vera Rubin 正在進入量產，且預期今年下半年大型雲端服務廠（CSP）就將開始陸續導入，微軟將會是首批採用的客戶，預期未來 AI 應用將有望持續進入爆發，打破外界對於 AI 抱持泡沫化的看法。
美國2026 CES大展將於本周開展，輝達搶在開展前召開專題演講，並按照往例由黃仁勳親自主持。黃仁勳正式宣布，Vera Rubin已經開始進入量產階段，且當中 AI 晶片平台當中將包含 CPU、GPU 之外，還將具備 NVLink 6 Switch、CX9、BF4 及 Spectrum-X 102.4T 的 CPO 晶片，這六顆晶片都已經通過驗證測試，預期最快將會在下半年開始被 CSP 等相關客戶開始導入。
對於外界認為 AI 有泡沫化疑慮，黃仁勳強調，AI 運算市場目前有數千億美元資金投入相關研發及基礎建設布建，這些巨大的投資來自於全球各個產業所匯集而成，且產業界一致看好未來AI將會成為各項應用的基礎，這也是為什麼科技產業持續看好 AI 的主要原因。
