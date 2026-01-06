強強攜手！華碩、XREAL 合作推首款電競240 Hz AR 眼鏡 R1

華碩（2357）CES再接再厲，於自家ROG電競新品全系列強調視覺沉浸感，CES開幕首日更全球發表ROG XREAL R1電競眼鏡，該眼鏡為第一款支援螢幕刷新率240Hz的FHD Micro-OLED顯示器AR電競眼鏡，重量91g，華碩此舉無疑是在挑戰自家2024年推出的第一支AR眼鏡AirVision M1。

華碩ROG與XREAL宣布聯合推出輕量級 AR 遊戲眼鏡R1，讓電競遊戲視野從桌上螢幕放大到可以距離4公尺距離投射171 吋的巨型虛擬螢幕，螢幕解析度FHD，更新率高達 240Hz ，產品推出後，立刻受到討論，關鍵原因是XREAL是目前銷量最大的AR眼鏡廠商之一，而結合ROG生態圈後市場潛力驚人。

華碩指出，該眼鏡可連接至 PC、遊戲機和掌上型電腦，解除連大螢幕遊戲體驗，並整合Bose音訊和可變色鏡片，將於 2026 年上半上市。

為何華碩選擇XREAL合作？根據IDC等調研機構統計，XREAL在全球季度 AR/VR 調查報告中維持突出表現，2025年上半年更是僅次於META眼鏡的銷售品牌，關鍵是推出廣視角及輕量級AR眼鏡，官方宣布2025年6月累計銷量已經超過70萬支。

XREAL於2017年才成立，團隊成員來自Magic Leap、Google和AMD的前員工，創辦人徐馳也曾是NVIDIA員工。

華碩的第一支AR眼鏡是AirVision M1，主要定位為智慧顯示眼鏡，支援延伸螢幕功能，顯示技術方面，可以投射100吋螢幕，螢幕刷新率60Hz，主要作為工作螢幕延伸或遊戲輔助，該產品於2024年12月中旬在嘖嘖平台開放預購，不到兩個月內銷售額突破千萬台幣，並獲得網紅推薦。

AirVision M1重量雖87G，而ROG XREAL R1電競眼鏡則91g。

IDC全球行動裝置追蹤研究經理Jitesh Ubrani在其發布報告中指出，AR/VR眼鏡目前的支援軟體跟服務都集中在遊戲領域，預估2025年相關應用服務及技術產值達120億美元，銷量1430萬支，到2029年應用場景會轉向更主流市場，市場規模將擴大至4310萬支，年複合成長率31.7%。