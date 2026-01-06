快訊

「心衛之狼」4年前廣播節目談社安網：做錯事對別人造成傷害就要道歉

馬杜羅被抓後：美國以執法為名的跨境打擊真的沒問題？

輝達CES放大招：汽車平台Alpamayo讓車會推理、機器人AI模型登場

強強攜手！華碩、XREAL 合作推首款電競240 Hz AR 眼鏡 R1

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
華碩與XREAL攜手合作推出ROG XREAL R1電競眼鏡，這是華碩第二款AR眼鏡。官網
華碩與XREAL攜手合作推出ROG XREAL R1電競眼鏡，這是華碩第二款AR眼鏡。官網

華碩（2357）CES再接再厲，於自家ROG電競新品全系列強調視覺沉浸感，CES開幕首日更全球發表ROG XREAL R1電競眼鏡，該眼鏡為第一款支援螢幕刷新率240Hz的FHD Micro-OLED顯示器AR電競眼鏡，重量91g，華碩此舉無疑是在挑戰自家2024年推出的第一支AR眼鏡AirVision M1。

華碩ROG與XREAL宣布聯合推出輕量級 AR 遊戲眼鏡R1，讓電競遊戲視野從桌上螢幕放大到可以距離4公尺距離投射171 吋的巨型虛擬螢幕，螢幕解析度FHD，更新率高達 240Hz ，產品推出後，立刻受到討論，關鍵原因是XREAL是目前銷量最大的AR眼鏡廠商之一，而結合ROG生態圈後市場潛力驚人。

華碩指出，該眼鏡可連接至 PC、遊戲機和掌上型電腦，解除連大螢幕遊戲體驗，並整合Bose音訊和可變色鏡片，將於 2026 年上半上市。

為何華碩選擇XREAL合作？根據IDC等調研機構統計，XREAL在全球季度 AR/VR 調查報告中維持突出表現，2025年上半年更是僅次於META眼鏡的銷售品牌，關鍵是推出廣視角及輕量級AR眼鏡，官方宣布2025年6月累計銷量已經超過70萬支。

XREAL於2017年才成立，團隊成員來自Magic Leap、Google和AMD的前員工，創辦人徐馳也曾是NVIDIA員工。

華碩的第一支AR眼鏡是AirVision M1，主要定位為智慧顯示眼鏡，支援延伸螢幕功能，顯示技術方面，可以投射100吋螢幕，螢幕刷新率60Hz，主要作為工作螢幕延伸或遊戲輔助，該產品於2024年12月中旬在嘖嘖平台開放預購，不到兩個月內銷售額突破千萬台幣，並獲得網紅推薦。

AirVision M1重量雖87G，而ROG XREAL R1電競眼鏡則91g。

IDC全球行動裝置追蹤研究經理Jitesh Ubrani在其發布報告中指出，AR/VR眼鏡目前的支援軟體跟服務都集中在遊戲領域，預估2025年相關應用服務及技術產值達120億美元，銷量1430萬支，到2029年應用場景會轉向更主流市場，市場規模將擴大至4310萬支，年複合成長率31.7%。

螢幕 AR

延伸閱讀

2025全台最佳企業25強出爐 第一名又是它！

華碩手機事業未來...可能改採委外代工

CES 2026大會師 華碩、宏碁、微星秀PC新品

LOL／銀髮電競激戰！70歲大姐妮可秀「R閃腰帶開戰」精湛操作

相關新聞

黃仁勳2026 CES演講 廣達梁次震、台達電鄭平等AI兆元宴台廠到場力挺

輝達(NVIDIA)CES 2026 年度重頭戲主題演講，由執行長黃仁勳今日在美國時間1月5日下午1時親自登台。預計進行...

CES來了 輝達再掀電力革命… 中砂、昇陽半等受惠

美國消費性電子展（CES 2026）開展前夕，全球指標企業與買家陸續抵達拉斯維加斯，熱烈討論產業趨勢，最受關注的是傳出輝...

鴻海去年營收 飛越8兆大關…本季有望淡季不淡

鴻海昨（5）日公布去年12月合併營收8,628.61億元，為歷年單月次高與最旺的12月，月增2.2%，年增31.77%；...

CES 2026／黃仁勳發表自駕車AI 宣布Vera Rubin全面量產

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在美國消費性電子展（CES）發表全新自駕車人工智慧（AI）技術Alpamayo，具備...

韓科技雙雄 大漲DRAM價

韓媒報導，受記憶體需求強勁影響，南韓的三星與SK海力士據悉把伺服器DRAM報價調漲多達70%。在記憶體晶片買氣暢旺之際，...

輝達電力革命再進化 台鏈委外訂單湧進

國際整合元件（IDM）大廠因應輝達電力革命再進化，正規劃將產能逐步移轉到高階800V的高壓直流（HVDC）市場，無暇顧及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。