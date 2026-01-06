CES 2026／黃仁勳發表自駕車AI 宣布Vera Rubin全面量產
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在美國消費性電子展（CES）發表全新自駕車人工智慧（AI）技術Alpamayo，具備思考與推理能力；他也宣布新一代AI超級電腦Vera Rubin已經全面量產，並強調與台積電合作開發的新製程扮演關鍵角色。
「實體AI（Physical AI）的ChatGPT時刻已經到來」，黃仁勳在座無虛席的CES 2026主題演講線上直播中表示，「自駕技術可以應用到每一種機器人系統上，接下來的時代屬於機器人，它們將有各種形狀與大小」。
他在現場播放一段自駕車示範影片，人類駕駛透過自駕AI，可以在美國舊金山市區的交通尖峰時間，進行全程放開雙手的路徑規劃導航。隨後更在台上展示2台內建輝達Jetson電腦、可用雙腳自行移動的實體機器人。
黃仁勳表示，首款採用輝達技術的自駕車將於今年第1季在美國上路，第2季進入歐洲，並於第3、4季進入亞洲。
在CES演講中，黃仁勳發表新一代AI超級電腦VeraRubin平台，由6款全新晶片組成，與前一代Blackwell平台相比推論成本僅需1/7，訓練混合專家模型（MoE）所需的繪圖處理器（GPU）數量僅需1/4，將於今年下半年由合作廠商開始供應。
黃仁勳坦言，AI的競賽非常激烈，每個人都在努力邁向下一代領先技術，「這本質上是一個運算問題，你運算的速度越快，就能越早達到下一個技術巔峰。」
