黃仁勳2026 CES演講 廣達梁次震、台達電鄭平等AI兆元宴台廠到場力挺

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
輝達(NVIDIA)CES 2026 年度重頭戲主題演講，由執行長黃仁勳今日在美國時間1月5日下午1時親自登台。記者簡永祥／攝影
輝達(NVIDIA)CES 2026 年度重頭戲主題演講，由執行長黃仁勳今日在美國時間1月5日下午1時親自登台。預計進行90分鐘的專題演講，先前由黃仁勳邀集在台灣舉行兆元宴的重要成員包括廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令、台達電董事長暨執行長鄭平和緯創總經理林建勳等 負責組裝AI伺服器廠商均到場力挺，提前在中午12時30分左右即進入貴賓區參加這場盛會，親自掌握黃仁勳給出全球AI發展最新趨勢。

回顧 CES 2025，輝達在主題演講中大篇幅聚焦人工智慧布局，同時也發表 RTX 5000 系列顯示卡，以及桌上型超級電腦 Project Digits（後更名為 Spark）等硬體新品。今年 CES 2026，輝達官網預告將以「AI 的力量點亮 CES」為主軸，並在拉斯維加斯 Fontainebleau 展館設置大型攤位，安排多項實機展示，呈現最新解決方案如何推動各產業的創新與生產力。

在內容方面，輝達目前僅透露，CES 2026 將展示「最前沿的 AI、機器人、模擬、遊戲與內容創作技術」，並規劃超過 20 項展示內容。外界尚不確定這些展示是否全數納入主題演講，但預期將於 CES 展期間陸續亮相。

輝達此次現身CES，正值其市值位居全球上市公司之冠之際，市值一度達到約4.6兆美元。隨著全球經濟與 AI 資料中心基礎建設投資高度連動，輝達在半導體與 AI 領域的動向，已不僅受到科技圈關注，也成為華爾街投資人緊盯的焦點。市場也關注，黃仁勳是否會釋出 Blackwell 後繼產品的相關線索，或進一步說明合作夥伴如何將 AI 技術導入實際的機器人與產業應用。

今年輝達重心將聚焦在實體AI（ Physical AI）在消費性電子等各種應用領域中。輝達稍早強調AI 的演進大致可分為四個階段。

感知型 AI（Perception AI），讓機器具備「看見、辨識與偵測」的能力；

生成式 AI（Generative AI），賦予機器創造內容的能力；

代理型 AI（Agentic AI），讓系統能夠推理、思考並採取行動；

而現在，我們正正式邁入 Physical AI 的時代——智慧開始真正進入現實世界。

輝達表示，Physical AI 的模型不只理解資料，更能理解物理世界的運作法則，並根據真實世界的感測資訊，直接產生行動。這類 AI 將以三種機器型態具體呈現，今天的黃仁勳的專題演講，將聚焦工廠、自主型機器人，以及自駕車三大Physical AI關鍵運算平台。

廣達副董事長梁次震力挺輝達執行長黃仁勳在CES 2026的專題演講，並開心向台灣媒體打招呼。記者簡永祥/攝影
