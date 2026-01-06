輝達電力革命再進化 台鏈委外訂單湧進

國際整合元件（IDM）大廠因應輝達電力革命再進化，正規劃將產能逐步移轉到高階800V的高壓直流（HVDC）市場，無暇顧及其他應用。在整體產能擴增有限下，相關IDM大廠將擴大委外代工需求，法人看好，漢磊（3707）、嘉晶（3016）等台廠將是國際IDM廠釋單首選，在委外訂單潮湧出帶動下，漢磊、嘉晶訂單將一路旺到2027年。

輝達正積極布局新世代AI伺服器平台市場，由於功耗、散熱問題成為當前AI伺服器當中需要被解決的問題之一，因此未來在電源管理IC可望把800V的HVDC元件列為標準配備，使得英飛凌、瑞薩及意法半導體等IDM巨頭正全力搶攻這塊高單價產品商機。

業界傳出，由於電源管理IC市場在AI伺服器需求推動下，國際IDM大廠目前已經將部分產能委外到漢磊，使得漢磊當前產能正逼近滿載水準，且國際IDM大廠由於800V的HVDC預計將導入晶背供電製程，因此初期良率預期將耗損大量產能，相關IDM大廠正在與漢磊洽談更多委外訂單，挹注漢磊接單強強滾。

漢磊當前及未來接單看俏，旗下磊晶大廠嘉晶出貨動能同步看增，產能利用率將維持高檔。