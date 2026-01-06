快訊

陽光行動／電動車激增…廢電池海嘯來襲！隱藏公安與環境風險

川普威嚇委內瑞拉代理總統 魯比歐：西半球不容美國敵人

CES來了 輝達再掀電力革命… 中砂、昇陽半等受惠

經濟日報／ 特派記者蘇嘉維／拉斯維加斯4日電
美國消費性電子展（CES 2026）開展前夕，全球指標企業與買家陸續抵達拉斯維加斯，熱烈討論產業趨勢，最受關注的是傳出輝達電力革命將再進化。 路透
美國消費性電子展（CES 2026）開展前夕，全球指標企業與買家陸續抵達拉斯維加斯，熱烈討論產業趨勢，最受關注的是傳出輝達電力革命將再進化。 路透

美國消費性電子展（CES 2026）開展前夕，全球指標企業與買家陸續抵達拉斯維加斯，熱烈討論產業趨勢，最受關注的是傳出輝達電力革命將再進化，力推AI伺服器電源管理IC升級，未來800V的高壓直流（HVDC）元件將成市場趨勢，整合元件（IDM）大廠為搶攻這波新商機，將導入當前先進製程正熱的晶背供電（BSPD）製程。

這代表晶背供電商機將從先進製程拓展到市場廣大的成熟製程領域，商機引爆，台廠「晶背供電四強」中砂（1560）、昇陽半（8028）、天虹、頌勝將成為主要大贏家。

CES現場廣為討論的議題是，輝達電力革命將再進化，預計將於2027年推出的最新架構Kyber會把800V的HVDC元件納入AI平台設計中，藉此降低能源耗損、提升功耗及散熱效率，讓AI算力能更加提升。

現場消息指出，輝達已委託國際IDM大廠進行800V的HVDC產品開發，包括英飛凌、瑞薩及意法半導體等相關電源IC供應商也開始投入電源管理IC導入晶背供電製程，這些國際IDM大廠正開始向半導體供應鏈提交樣品測試，預期最快有機會在2027年下半年傳出好消息，讓成熟製程也能導入晶背供電製程。

晶背供電原先被認為是台積電、三星及英特爾在2奈米以下先進製程才會需要用到的技術，目的是讓電源從晶圓背面提供，如此晶圓正面就能提高電晶體密度。隨著國際IDM大廠規劃將晶背供電導入在電源管理IC等成熟製程，代表未來晶背供電商機將不僅侷限在2奈米以下先進製程，連90奈米以上的成熟製程亦將會有廣大市場需求。

業界認為，後續不僅矽基板可望採用晶背供電技術，未來更有機會導入到碳化矽（SiC）及氮化鎵（GaN）等第三類半導體領域。當前英飛凌在相關研發上技術最為積極，並已經聯手輝達進行產品開發，預期最快2027年有望開始逐步進入量產，搭上輝達Kyber架構AI伺服器商機。

隨著晶背供電技術有機會從先進製程拓展到成熟製程領域，台廠中，鑽石碟與再生晶圓廠中砂、承載晶圓業者昇陽半、提供原子層沉積（ALD）／物理氣相沉積（PVD）設備的天虹，以及供應晶圓研磨墊的頌勝等晶背供電四強都有機會全面受惠。

供電 晶圓廠 輝達

延伸閱讀

祥碩CES 2026亮相 PCIe Switch搶攻AI邊緣運算高速互連

CES陪伴型機器人搶眼 美日業者計畫進軍台灣市場

三星CES展聚焦AI 物聯網用戶已達4.3億

晶圓一哥四個新高加持…台股資金行情 上攻3萬點

相關新聞

黃仁勳2026 CES演講 廣達梁次震、台達電鄭平等AI兆元宴台廠到場力挺

輝達(NVIDIA)CES 2026 年度重頭戲主題演講，由執行長黃仁勳今日在美國時間1月5日下午1時親自登台。預計進行...

CES來了 輝達再掀電力革命… 中砂、昇陽半等受惠

美國消費性電子展（CES 2026）開展前夕，全球指標企業與買家陸續抵達拉斯維加斯，熱烈討論產業趨勢，最受關注的是傳出輝...

鴻海去年營收 飛越8兆大關…本季有望淡季不淡

鴻海昨（5）日公布去年12月合併營收8,628.61億元，為歷年單月次高與最旺的12月，月增2.2%，年增31.77%；...

韓科技雙雄 大漲DRAM價

韓媒報導，受記憶體需求強勁影響，南韓的三星與SK海力士據悉把伺服器DRAM報價調漲多達70%。在記憶體晶片買氣暢旺之際，...

輝達電力革命再進化 台鏈委外訂單湧進

國際整合元件（IDM）大廠因應輝達電力革命再進化，正規劃將產能逐步移轉到高階800V的高壓直流（HVDC）市場，無暇顧及...

台積電股價1,670元 張忠謀身價估突破2,000億

台積電昨（5）日股價收1,670元，上漲85元，再創新天價，累計近一年上漲545元，漲幅48.44%，台積電高階主管及法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。