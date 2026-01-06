快訊

陽光行動／電動車激增…廢電池海嘯來襲！隱藏公安與環境風險

川普威嚇委內瑞拉代理總統 魯比歐：西半球不容美國敵人

台積電股價1,670元 張忠謀身價估突破2,000億

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）昨（5）日股價收1,670元，上漲85元，再創新天價，累計近一年上漲545元，漲幅48.44%，台積電高階主管及法人股東持股價值同步水漲船高，概估創辦人張忠謀身價可能單靠台積電就突破2,000億元大關。

張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，若退休後未處分持股，估計市值達2,087.5億元，相較去年同期1,406.2921億元，一年價值增加約681.2億元。

公開資訊顯示，大股東行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，以昨日收盤價換算市值達到2兆7,616.79億元，相較去年同期市值1兆8,604.682億元，近一年來持股市值增加9,012.1億元。

公開資訊顯示，至2025年11月台積電董事長暨總裁魏哲家持有台積電721萬7,009股，市值約120.52億元，相較去年同期81.19億元，近一年增加約39.33億元。同時家人持股70萬261股，市值約11.73億元，相較去年同期7.9億元增3.83億元，近一年魏哲家與家人合計持股市值達132.25億元，增加43.16億元。

台積電董事曾繁城持股2,947萬2,675股，以昨收盤價換算市值約492.19億元，相較去年同期331.57億元，增加約160.62億元。此外，台積電前董事長劉德音持股1,291萬餘股，若持股未賣，以昨收盤價換算估計價值達215.59億元，相較去年同期145.24億元，增加約70.36億元。

此外，台積電資深副總何麗梅持股457萬9,603股，家人持股203萬9,530股，合計市值達110.54億元，相較去年同期74.47億元，增加約36.07億元。

