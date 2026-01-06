台幣貶值＋良率提升 大立光上季有望賺逾五股本

大立光（3008）將於本周四（8日）公布去年第4季財報，受惠上季底新台幣對美元匯率走貶、加上良率提升，外界預期，大立光去年第4季毛利率有望重回五成之上，伴隨業外匯兌收益助陣，單季有機會賺逾五個股本，惟大立光不評論法人預估的財務數字。

大立光去年第3季毛利率47.2%，季減6.43個百分點，不如預期，並下探八季來低點，主因iPhone 17潛望式鏡頭良率較差、匯率因素及外購零件比重增加。針對毛利率表現，大立光董事長林恩平日前表示，價格都已談定，看客戶拉貨的比率，高階多一些，就好一點，還有匯率等變數。

法人預期，儘管iPhone 17系列拉貨高峰已過，但2026年第1季蘋果仍將備貨新一代平價機種，未來蘋果平價機款移至第1季變為常態性機種。整體而言，大立光成長動能仍聚焦薄型、折疊可變光圈及機器人模組應用等鏡頭升級趨勢。

法人看好，今年下半年推出的iPhone 18系列機種將首度搭載可變光圈鏡頭，隨新機規格升級，為大立光今年獲利加分。

林恩平日前表示，今年可變光圈鏡頭是滿大的專案（Project），可變光圈鏡頭不是創新的規格，先前已有做過，但今年的設計是在旗艦機種的主鏡頭上，利用一個Actuator（驅動馬達）達成四個光圈的變化，設計及製造難度拉高。他同時坦言，在可變光圈鏡頭出大量之前都會面臨良率的挑戰。