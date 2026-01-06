TV 面板價揚 雙虎歡呼

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（5）日發布最新面板價格預測，受惠電視品牌加大採購力道，預期電視面板報價元月全面起漲，2026年尹始就迎來「開門紅」。

這是繼去年10月電視面板價格連跌二個月、上月止跌持平之後，報價再度翻紅，法人看好，將有助友達（2409）、群創（3481）等業者後市。

集邦研究副總范博毓表示，部分電視品牌元月採購動能相對強勁，支撐電視面板需求維持穩定，面板廠可保持較高稼動率。由於2月逢農曆年長假，面板廠規劃屆時減產，會讓當月需求向前後月份挪移，整體供需可望維持穩定，使得電視面板價格有機會在開年就迎來一波漲幅。

集邦預估，元月電視面板價格轉為上漲趨勢，其中，32吋、43吋、55吋與65吋將全面調漲1美元。

面板雙虎也對今年展望正向。群創董事長洪進揚日前表示，客戶考量記憶體缺貨大漲價，搶著備貨面板等零組件，群創因而迎來急單，樂觀看待面板價量走勢，預期2026年首季有望喜迎「開門紅」，又以電視需求表現最佳。

友達董事長彭双浪也對今年景氣升溫抱持期待，預期疫情期間的舊機換機潮將逐漸發酵，電視面板則可望受惠於冬季奧運、世界盃的登場，帶動對大尺寸電視的需求成長。

中小尺寸面板市況，范博毓指出，液晶監視器面板元月需求仍處於淡季循環，但面板廠堅守價格須維持穩定，僅管需求較為疲弱，主流面板價格仍有支撐，預估元月液晶監視器面板價格可望全面持平。

由於電視面板首季價格開始進入上漲循環，預估也將刺激液晶監視器面板需求，在2月減產效應同步牽動下，是否有機會帶動液晶監視器面板價格跟進走揚，將是未來一、兩個月密切關注焦點。

筆電用面板方面，因元月需求轉為疲弱，部分品牌因為上一季度提前備貨，首季需求動能放緩，加上記憶體缺貨與價格大幅調漲帶來的衝擊，預估品牌客戶將持續增強對其他主要零組件砍價的力道，使得元月筆電面板價格將呈現跌價趨勢。

