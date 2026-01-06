DRAM 合約價估Q1漲六成 NAND Flash 也看增逾三成

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
記憶體價格持續看漲。（路透）
記憶體價格持續看漲，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（5）日發布最新報告指出，受市場供給嚴重緊縮影響，預估本季一般型DRAM合約價將較上季大漲55%至60%；儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格也將季增33%至38%。

這波記憶體漲價狂潮對廠商獲利挹注有多大？從指標廠南亞科（2408）獲利可窺知一二。南亞科因達集中交易市場公布注意資訊標準，昨天應主管機關要求，公布自結去年11月獲利42.35億元，年增率高達20.97倍，單月每股純益1.37元，相較去年第3季稅後純益15.63億元，一個月獲利是一季的1.7倍。

若以去年南亞科11月營收101.69億元計算，單月獲利率高達41.6%，這還只是去年11月的報價，隨著之後DRAM價格持續飆漲，加上先前南亞科財報揭露去年第3季底報庫存高達330億元，以報價持續暴漲來看，不僅庫存利益可期，之後產出挹注的獲利也相當可觀，儼然現在DRAM設備就如同「超級印鈔機」。

南亞科先前已公告2025年10月稅後純益達20.39億元，每股純益0.66元，加計去年11月自結數，累計去年10、11月獲利共為62.74億元，每股純益1.43元。法人指出，記憶體價格持續飆漲，不僅南亞科後市可期，力積電、華邦、威剛、群聯等台廠獲利也值得期待。

集邦表示，2026年第1季PC DRAM儘管面臨整機出貨下修，以及可能的降規導致記憶體需求成長放緩，但DRAM原廠同時收緊對PC OEM和模組廠供應量，造成部分PC OEM須以更高價向模組廠採購，預計將墊高原廠模組行情，大幅推升PC DRAM價格。

另外，AI推論帶動的伺服器建置潮持續驅動美系雲端服務供應商（CSP）採購，業者2025年底起持續向原廠釋出拉貨（pull in）或追加伺服器DRAM需求，更因過往成交紀錄、需求展望較佳，獲得原廠位元供給的年增幅較大，因此在原廠庫存水位見底的情況下，出貨規模成長僅能依賴晶圓廠提升產出，加劇供不應求態勢，研判第1季原廠將積極調漲伺服器DRAM價格，季增逾60%。

集邦分析，在整體DRAM供給緊繃下，消費性DRAM客戶為降低未來缺貨風險，願以較高價格換取原廠第1季的優先供應，但因部分供應商擴產態度謹慎，且後續須保留一定產出給高容量產品，短期仍是供給低於需求，支撐價格上漲。

